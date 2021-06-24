5 веских причин сделать чек-ап организма в Германии 

Одна из причин, почему украинцы откладывают обследования организма – недоверие к национальной медицине. По этой же причине озабоченные здоровьем пациенты обращаются в европейские клиники для диагностики.

Сегодня мы расскажем, почему стоит пройти чек ап в Германии, а именно в Университетской клинике Фрайбурга. На это есть минимум 5 основательных причин.

Если вы в группе риска

Чек-ап особенно необходим, если вы хотите подтвердить или опровергнуть диагноз, в котором не уверены. Или находитесь в группе риска какого-либо серьезного заболевания. Например, в семье есть клиника онко-, психических и гастроэнтерологических заболеваний, в анамнезе лишний вес, серьезная аллергия, проблемы с сердцем.

Именно в Университетской клинике Фрайбурга проводят углубленные исследования с тщательной проверкой проблемного органа: есть отдельные программы по диагностике гепатита, онкологические, неврологические и другие обследования.

Амбулаторные условия

Чтобы обследоваться, не нужно ложиться на больничную койку (именно факт ночевки в больничной палате пугает многих пациентов). В Германии обследование проводят в условиях стационара, то есть вы можете поселиться в отеле, неподалеку от клиники и приходить на осмотр, сдачу анализов и консультацию с врачом в назначенное время.

Диагностика рака

Своевременная диагностика онкозаболеваний жизненно важна, каждый день может быть на счету. В рамках чек-апа в немецкой клинике будет собран анамнез, проведена тотальная диагностика, аппаратные обследования, биопсия, анализы. За 7 дней диагноз опровергнут или подтвердят.

И что немаловажно: вас не оставят один на один с подтвержденным диагнозом: онкологическая клиника Фрайбурга принимает пациентов из-за рубежа, в том числе украинцев.

“Германия в списке стран, где число выздоровлений онкобольных, благодаря своевременной диагностике рака, составляет 90%. В то же время общемировой показатель едва достигает 50%. Государство контролирует добросовестную реализацию онкопрограмм. Хороший уход, правильная терапия, комфортные условия стационара – все это способствует быстрейшему выздоровлению”, – заверили нас специалисты Университетской клиники г. Фрайбурга.

Современное диагностическое оборудование

Можете быть уверены: вам предложат пройти обследование на новейшей аппаратуре, сделать развернутое КТ, МРТ, УЗИ разных органов. И, конечно, сделают точные лабораторные анализы, позволяющие определить недуг на молекулярном и клеточном уровнях.

Оправданная стоимость

Цены на обследование в Германии только на первый взгляд кажутся заоблачными. Но доктора всегда корректируют стоимость, вычеркивая из перечня осмотры и анализы, в которых нет необходимости. Никто не заставит пациента сдавать “лишние” дорогие анализы, как это практикуют в украинских больницах.

И, наконец, Фрайбург – это красивый исторический город, поэтому медицинские туристы часто совмещают обследование с прогулками и осмотром достопримечательностей.