У “Сінема Сіті” відбудеться прем’єрний показ стрічки “Ізі” за участю знімальної групи та актриси Вереніки Шостак

«Ізі» — українсько-італійський комедійний фільм, знятий Андреа Маньяні.

Фільм розповідає про 40-річного італійця-невдаху на ім’я Ісідоро, який переживає скрутні часи. Він має депресію, живе з мамою, а з кар’єрою гонщика «Формули-3» розпрощався через те, що одного разу заснув на перегонах. Брат Філо доручає йому перевезти тіло загиблого українського заробітчанина-маляра Тараса на угорсько-український кордон. Однак, на кордоні його ніхто не зустрічає й Ізі вирішує самотужки знайти високогірне карпатське село, де народвися й повинен спочити українець… Чого тільки не трапляється з італійцем у мандрівці Україною…

19 вересня о 19.00 у “Сінема Сіті Тернопіль” відбудеться прем’єрний показ стрічки за участю знімальної групи та актриси Вереніки Шостак, котра виконала одну з головних ролей.

Опісля показу – спілкування та обговорення фільму з глядачами.

Тож поспішайте за квитками в “Сінема Сіті”.