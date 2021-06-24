Как отремонтировать обувь, которая изрядно износилась

Современные обувные средства и фурнитура поистине творят чудеса, с их помощью реанимируют даже самые безнадежные туфли. Провести починку можно дома самостоятельно или обратиться за помощью к сапожнику.

Как вернуть поношенной обуви вторую жизнь своими руками, рассказали эксперты интернет-магазина профильной фурнитуры “Обувь-Комплект”.

Жидкая кожа

Как бы аккуратно вы ни ходили, сбитый носок или царапина на гладкой коже образуются часто. Именно жидкая кожа маскирует место пореза, прожоги и потертости на кожаных вещах, в том числе обуви. С ее помощью удается полностью восстановить поврежденную поверхность.

Как работает полимер

Средство проникает в верхний слой материала и по мере высыхания становится одним целым с поверхностью обуви, создавая отличный реставрационный эффект. После высыхания “латку” практически не видно.

Не переживайте за износостойкость отремонтированного участка: жидкая кожа отталкивает воду и сохраняет эластичность в любых погодных условиях. Производители средства гарантируют: покрытие жидкой кожей прослужит 35 лет, что явно превышает срок службы самой обуви.

Запасная подошва

Из-за постоянного контакта с асфальтом любая подошва со временем стирается, особенно это касается повседневной обуви. Подметка истончается, образуются трещины и дыры. Латки из резины здесь не помогут, нужна только полная замена подошвы.

Купить новую часть обуви можно в специализированном обувном магазине, выбрав нужный размер основания. Лучшими по соотношению “цена-качество” считаются полиуретановые (ПУ) подошвы и изделия из термопласта (ТЭП).

ТЭП по свойствам напоминает каучук – износостойкий материал позволит прошагать в любимой обуви еще не один сезон. Риск появления трещин и заломов при этом минимальный.

Сменную подошву из термопласта ставят на зимнюю обувь: материал выдерживает холод до минус 50°, при этом сохраняется прекрасная амортизация ботинок, их удобно и безопасно носить.

Для летней пары на замену подойдет ПУ-подошва: она легкая, но в то же время стойкая к истиранию.

Внутренняя стелька

После нескольких сезонов активной эксплуатации обуви может потребоваться замена стельки, которая стаптывается и теряет привлекательность. Также дело в гигиене, особенно если происходит контакт с босой ногой. Правильным будет заменить стандартный вкладыш на кожаный. Качественная кожаная стелька впитывает влагу, пропускает воздух и не парит. Ходить в любимых кроссовках снова приятно и комфортно.

Восстановление любимой обувки намного бюджетнее покупки новой пары. Стельки обойдутся дешевле сорока гривень, а баночка жидкой кожи стоит чуть больше 100 грн. Даже не нужно отдавать обувь сапожнику, вы сможете провести мелкий ремонт самостоятельно.