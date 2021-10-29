Apple Watch 7: новшества и сравнение с предыдущей версией

В сентябре 2021 анонсированы Apple Watch 7. Устройство выгодно отличается от своих предшественников. Планируется выпуск моделей из алюминия и нержавеющей стали. Последний вариант предполагает золотой, серебристый или черный цвет. Алюминиевая версия представлена более богатой цветовой гаммой.

Внешний вид

Гаджеты нового поколения оснащены самым большим и современным дисплеем. Он имеет на 20% больше экрана, чем у своего предшественника. Была и уменьшена лицевая рамка. Она составляет 1,7 мм, что на 40% меньше, чем у Apple Watch 6. Благодаря расширенному экрану выводится больше текста на экране часов. Элементы интерфейса выглядят крупнее. Учитывайте, что межстрочный интервал тоже был уменьшен.

Apple Watch 7 имеют защитное стекло, которое стало на 50% толще в центральной части экрана. Отличается и яркость. Часы со статичной картинкой стали на 70% ярче. Этот показатель в обычном режиме работы не изменился.

Процессор и память

Во время презентации ничего не было сказано о процессоре. Есть предположение, что разница в скорости работы часов останется незаметной. Apple Watch 7 работают на 64-битном процессоре с двумя ядрами. Чип может сменить название, но на его свойствах это никак не скажется. Как и в предыдущей модели, память 32 Гб, есть ultra wideband.

Отказ от увеличения мощности обусловлен тем, что имеющихся показателей хватает для решения любых задач, предусмотренных часами. Отказ от усовершенствованной начинки связан с дефицитом комплектующих.

Зарядка и главные функции

Apple Watch 6 заряжаются на 33% медленнее следующей версии. Семерку легко зарядить с нуля до 80% всего за 45 минут. Если планируется использовать гаджет для отслеживания сна, то такую функциональность обеспечивает 8-минутная зарядка. Оснащается новая модель зарядным блоком с кабелем метровой длины. Коннектор заменили на Type-C, но адаптер питания не предусмотрен.

Apple Watch 7 позволяет получать информацию:

уровень кислорода в крови;

ЭКГ;

сердцебиение;

погружение в воду на 50м;

экстренный вызов.

Эти же функции есть и у предшественника. Из новинок – режим тренировок для велосипедистов. Часы самостоятельно распознают этот вид деятельности. При падении автоматически отправляется предупреждающее сообщение.

Кроме часов производитель обновил и линейку ремешков. Пользователям представлены новые 43 модели. Все они совместимы с часами прошлых поколений. В России доступными будут только алюминиевые часы.