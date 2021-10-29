“Врятуй мене, тут жінка померла”: житель Тернопільської області через COVID-19 одночасно втратив матір та бабусю

Перед смертю 60-річна хвора жінка просила її врятувати, бо поруч з нею померла людина.

Житель Тернопільщини Юрій Доробало розповів моторошну історію, як через коронавірус він втратив спочатку матір, а наступного дня померла і його бабуся.

Про це пише видання ternopoliany.te.ua.

Юрій родом із містечка Гусятин Тернопільської області. 26 жовтня у реанімаційному відділенні коронавірусної лікарні померла його 60-річна мати, а наступного дня в іншій реанімації і 85-річна бабуся.

Чоловік розповів, що він перехворів COVID-19 у легкій формі. Проте згодом його матері стало зле.

“19 жовтня вона мені каже, що їй стало погано, що вона дихати не може. Мама ще ввечері сказала, що мовляв завезеш мене завтра до сімейного лікаря, а вночі в неї з носа пішла кров. У мами було порушене мовлення, тільки сказала, що язика не чує, ніби затерп, я ще поміряв температуру, то в неї була 36,6. Я викликав швидку, сказав, що хворів коронавірусом, а лікарі на швидкій кажуть, що скоріш за все в мами інсульт, хоча сатурація була всього 52“, – розповів чоловік.

Юрій Доробало згадує, що спочатку жінку госпіталізували в одну лікарню, у проте там медики не змогли підтвердили COVID-19, згодом жінку доправили в інший медичний заклад, там у неї діагностували коронавірус. Жінку госпіталізували в реанімацію із 90% уражень легень, де вона була під апаратом ШВЛ.

У родині також була і 85-річна бабуся, яка не могла самостійно ходити. Перед госпіталізацією мати Юрія попросила його доглядати за бабусею. Чоловік помітив, що літня жінка почала відмовлятись від їжі та в неї піднялась температура до 38,5. Він викликав швидку. Медики, які прибули на виклик, заявили, що вони можуть госпіталізувати жінку за умови, якщо він ляже із нею у COVID-відділення. Проте чоловік пояснив, що у нього мати в реанімації та йому потрібно доглядати і за нею. Тоді лікарі сказали писати чоловіку відмову від госпіталізації і пояснили, що вони не можуть зробити швидкий тест на коронавірус, оскільки його у них нема.

Чоловік попросив друга придбати йому цей тест. Після того, як він зробив його бабусі, той виявися позитивним. Оскільки стан жінки постійно погіршувався, чоловік знову викликав медиків. Поки Юрій намагався врятувати бабусю, 26 жовтня померла його мати. Лікарі вкотре наголосили, що чоловік також має лягати із бабусею у коронавірусне відділення, оскільки вона сама не ходить і їй потрібен догляд. Проте Юрій пояснив, що йому потрібно спочатку поховати матір. Чоловік згадує, що після похорону матері вночі не стало і його бабусі.

Юрій наголошує, що перед смертю його мати вже не могла говорити, проте написала йому останнє повідомлення із проханням врятувати її, бо поруч померла жінка.

“Мама вже дзвонити не могла, а написала мені, що “врятуй мене, тут жінка померла”. Я їй написав, що мовляв заспокойся, ти під апаратом, померла жінка, а ти борешся вже 5 день. 26 жовтня мами не стало в Теребовлянській лікарні, а 27 жовтня у Гусятинській лікарні померла бабця”, – написав чоловік.