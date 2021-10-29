15:00 | 29.10.2021
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Тернопільщина 

У громаді на Тернопільщині готуються до виборів голови

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У Теребовлянській громаді облаштовують дільниці до виборів голови громади, які мають відбутись 31 жовтня. Про це  повідомила голова Теребовлянської виборчої комісії Світлана Веселовська, пише Суспільне. 

Одна з дільниць, яку вже облаштували, – в Кровінці. Там зробили 3 кабінки для голосування людей, у яких не виявлять ознак ГРВІ, та ще одну кабінку для виборців з підвищеною температурою, розповіла голова цієї дільниці Олександра Юркевич.

У громаді на Тернопільщині готуються до виборів головиСуспільне Тернопіль

У громаді на Тернопільщині готуються до виборів голови

Жінка каже, встановили 3 стаціонарних урни для бюлетенів, ще є одна пересувна скринька, її носитимуть до людей, які голосуватимуть вдома, таких на дільниці понад 30. А загалом на дільниці в Кровінці зареєстровані понад 900 виборців. Юркевич розповіла, бюлетені дільниця поки не отримала, їх мають привезти завтра, 30 жовтня.

У громаді на Тернопільщині готуються до виборів головиСуспільне Тернопіль

Олександра Юркевич

Нагадаємо, для жителів Теребовлянської громади, які не мають сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 чи негативного ПЛР-тесту, обмежень під час виборів не буде, каже голова Теребовлянської виборчої комісії Світлана Веселовська. За її словами, люди мають бути в масках і рукавичках. Із собою мають принести паспорт. Документи в додатку “Дія” не прийматимуть.

Останні вибори в Теребовлянській громаді відбулися 25 жовтня минулого року. Тоді головою став Сергій Поперечний. У січні 2021 року він подав у відставку. 5 січня на сесії Теребовлянської міської ради депутати задовольнили його заяву, розповіла Світлана Веселовська.

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