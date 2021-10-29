У Теребовлянській громаді облаштовують дільниці до виборів голови громади, які мають відбутись 31 жовтня. Про це повідомила голова Теребовлянської виборчої комісії Світлана Веселовська, пише Суспільне.

Одна з дільниць, яку вже облаштували, – в Кровінці. Там зробили 3 кабінки для голосування людей, у яких не виявлять ознак ГРВІ, та ще одну кабінку для виборців з підвищеною температурою, розповіла голова цієї дільниці Олександра Юркевич.

Суспільне Тернопіль У громаді на Тернопільщині готуються до виборів голови

Жінка каже, встановили 3 стаціонарних урни для бюлетенів, ще є одна пересувна скринька, її носитимуть до людей, які голосуватимуть вдома, таких на дільниці понад 30. А загалом на дільниці в Кровінці зареєстровані понад 900 виборців. Юркевич розповіла, бюлетені дільниця поки не отримала, їх мають привезти завтра, 30 жовтня.

Суспільне Тернопіль Олександра Юркевич

Нагадаємо, для жителів Теребовлянської громади, які не мають сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 чи негативного ПЛР-тесту, обмежень під час виборів не буде, каже голова Теребовлянської виборчої комісії Світлана Веселовська. За її словами, люди мають бути в масках і рукавичках. Із собою мають принести паспорт. Документи в додатку “Дія” не прийматимуть.

Останні вибори в Теребовлянській громаді відбулися 25 жовтня минулого року. Тоді головою став Сергій Поперечний. У січні 2021 року він подав у відставку. 5 січня на сесії Теребовлянської міської ради депутати задовольнили його заяву, розповіла Світлана Веселовська.