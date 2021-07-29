Call-tracking: преимущества учета и аналитики звонков в интернет-маркетинге 

Желая гарантированно сэкономить планируемый бюджет на рекламе до 60%, многие клиенты предпочитают пользоваться бесплатной версией IP-телефонии для бизнеса «Nextel», предоставляемой на пару недель, понимая, что так можно оценить все «фишки» сервиса, предоставляемого в комплексе. Это позволит при минимальных затратах не просто намного расширить реальные возможности для перспективных проектов и недавно запущенных в сети Интернета стартапов, но и выйти при помощи автоматизированного обзвона, совсем на другой уровень охвата новых и постоянных клиентов.

Почему это действительно эффективно для работы отдела продаж?

Используя функционал IP-телефонии для увеличения количества коммуникации с интернет ресурсами, клиенты реально смогут:

на 100% увеличить степень эффективности в отделе продаж, повысив отдачу от вложений в рекламные и маркетинговые стратегии;

использовать автообзвон не просто для значительной экономии денежных средств на системные коммуникации с ЦА, но и органичную интеграцию с формами портала при использовании универсального софта;

задействовать автоматизированные каналы связи для проведения системной аналитики совершаемых операций и оперативного управления самыми разными процессами для целенаправленного продвижения проектов через облачные технологии.

За месяц можно будет совершать более десятка миллионов звонков, планируя на перспективу развитие стабильного и успешного бизнеса. Ведь в реальной жизни не всегда удается все успеть, особенно с соблюдением современных темпов оперативно распространяемой информации на самых разных уровнях в выбранном сегменте деятельности. Поэтому опция коллтрекинг от Nextel предложена для всевозможных пользователей системы в разных форматах, куда входят режимы: динамический, статический и комбинированный.

Call-tracking: универсальные технологии для тех, кто ценит свое время и дорожит клиентам

Используя в продвижении бизнеса оптимизацию всех процессов, можно значительно для проекта:

сократить все неоправданные издержки и фактические потери времени и денежных средств, которые просто невидны в суматохе будней;

задействовать функционал виртуальной АТС для расширения каналов связи и эффективного автодозвона;

применять на практике интеграция с CRM-системой для упорядочивания взаимоотношений с наработанными клиентами и выстраивания нужных в маркетинге стратегий.

Сотрудники компании смогут работать не только эффективнее при той же оплате труда, но и на практике значительно лучше взаимодействовать на самых разных уровнях. Автоматизация всех процессов в бизнесе для повышения продаж и расширения позиций на рынке, способствует сбору оперативной аналитики и проведению своевременного мониторинга потраченного времени и денежных средств. Постоянно отслеживая результаты совершаемых процессов, делая оценку происходящему, а также грамотно выстраивая прогнозы, можно будет не просто максимально эффективно обходить потенциальных конкурентов, но и своевременно ориентироваться в запросах рынка и грамотно реагировать на мнения отдельно выделенной целевой аудитории.

Оптимизация рекламных и маркетинговых стратегий

Формируя конкурентный на рынке уровень клиентского сервиса, будет трудно обойтись не только без универсального функционала call-tracking, но и оптимизации фактических расходов на связь и рекламу. Для расширения рынка, повышения реальных продаж не всегда удается привлекать внимание достаточного количества заказчиков. Но имея личный кабинет с прохождением авторизации на сайте автоматизированного центра в виртуальном мире, не придется дополнительно тратиться на аренду офиса.

Доступно онлайн пользоваться 24/7 инструментами электронного бизнеса практически бесплатно. Можно повысить показатели ROI для отчетности рекламы и маркетинга, а также сформировать эффективную оценку финансовой деятельности в доходности успешно развивающегося бизнеса.