Тернопільський «Таїланд» може перетворитися у болото з нечистот

Біля Тернополя у селі Петриків є відоме серед місцевих місце для купання, яке в народі називають тернопільським «Таїландом». Зараз популярна місцина опинилася під загрозою.

Все тому, що тривалий час територію не доглядали, а нещодавно неподалік прорвало колектор. Всі нечистоти почали стікати у річку Серет, яка наповнює Тернопільський «Таїланд», пише «Т1».

«З маленьких літ з батьками ходили. Була така природа, що і на море не треба було їхати. А з роками… це ж екологічна катастрофа. Ви чуєте запах? Ми зранку на вулиці Чернівецькій виходимо на поріг і хоч респіратор надягай», – розповідає пані Ірина, яка живе неподалік.

Вже близько двох тижнів неподалік цього місця у річку Серет стікають нечистоти з каналізації.

«Нанесли шкоду не тільки в даній локації, а воно дійшло і до Дністра, а можливо і до Чорного моря. Про параметри аварії нам невідомо. Це могло бути і 100 літрів в годину», – зазначає Руслан Ваврик, голова ГО «Тернопілля-наш дім».

Першопричиною забруднення води називають поломки в старій в каналізації Тернополя. У «Тернопільводоканалі» запевняють, усе вчасно відремонтували.

Воду з русла річки взяли на аналіз екоінспектори. Він покаже, якої шкоди завдав екосистемі витік нечистот і чи є у зразках води небезпечні речовини. Якщо їх таки знайдуть – справу передадуть до поліції.

Водночас активісти створюють електронну петицію, аби добитися очищення русла Серету і відновити Тернопільський «Таїланд».