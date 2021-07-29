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Тернопільщина 

Буревій у Заліщиках пошкодив будинки, машини та дерева

tata 0 Views Прокоментуй!

Грози та шквальний вітер вирували на Тернопільщині з 28-го на 29-те липня. Негода наробила шкоди, зокрема, у Заліщиках.

У парку буревій з корінням повиривав дерева і  пошкодив альтанки. З 3-поверхового будинку вітер зняв покрівлю, скинувши її на 30-метрову відстань. Під деревами опинилися і автомобілі на вулицях.  Наслідки негоди місцеві мешканці показують у соцмережах.  На місці негоди працюють рятувальники.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Тернопільській області

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