Буревій у Заліщиках пошкодив будинки, машини та дерева

Грози та шквальний вітер вирували на Тернопільщині з 28-го на 29-те липня. Негода наробила шкоди, зокрема, у Заліщиках.

У парку буревій з корінням повиривав дерева і пошкодив альтанки. З 3-поверхового будинку вітер зняв покрівлю, скинувши її на 30-метрову відстань. Під деревами опинилися і автомобілі на вулицях. Наслідки негоди місцеві мешканці показують у соцмережах. На місці негоди працюють рятувальники.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Тернопільській області