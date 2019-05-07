Чоловіче взуття від українського виробника KaDar – Переваги співпраці

З кожним роком, українські виробники взуття доводять, що продукція вітчизняних брендів може скласти серйозну конкуренцію товарам, виготовленим в ЄС. При досить демократичній та доступній вартості, черевики, кросівки та кеди, виготовлені в Україні, можуть похвалитися достойною якістю. На превеликий жаль, сучасні підприємці не розуміють усіх переваг від співпраці з «своїми», надаючи перевагу реплікам та копіям брендів.

Спеціалісти Kadar.ua спробували розібратися, чи справді взуття від українського виробника користується попитом та може конкурувати з брендовими виробами від європейських та азіатських фабрик. Розглянемо декілька переваг, що будуть цікаві не тільки покупцеві, а й вітчизняному підприємцю!

Чи може бути якісним чоловіче взуття українських виробників?

Задля відповіді на це питання візьмемо яскравий приклад – літні туфлі чоловічі, куплені в Європі, Азії та Україні. Чим виділяється продукція європейського бренду? В першу чергу – дизайном. Адже європейці цінують стиль та зовнішній вигляд не менше, ніж якість матеріалів. Єдиний недолік – висока ціна: в більшості випадків, купівля пари черевик з Італії чи Англії нанесе серйозного удару по бюджету українця. Альтернатива – взуття з Азії. Перевага такої покупки – величезний вибір та демократичні ціни, що компенсує низьку якість матеріалів та недоліки пошиву.

Так чому б не звернути увагу на моделі від українського виробника KaDar? Продукція вітчизняного бренду виділяється за рахунок:

Використання сертифікованих матеріалів; Строгого контролю якості пошиву; Величезного асортименту взуття для чоловіків, жінок, підлітків; Демократичної, доступної та привабливої ціни.

Нагода купити українське чоловіче взуття оптом в Україні – це можливість поповнити асортимент власного магазину якісним, недорогим та доступним товаром, що користується великим попитом серед людей, бажаючих підтримати власного виробника!

Чому купити чоловіче взуття гуртом вигідно саме в KaDar?

По-перше, луцька взуттєва фабрика КаДар працює на ринку понад 20 років, що говорить про високий попит та признання продукції серед покупців. По-друге, компанія співпрацює не тільки з українськими, а й з зарубіжними підприємцями, експортуючи власну продукцію до найближчих країн-сусідів: Польщі, Білорусії, Молдови, Литви та Латвії. Також, кожен клієнт може розраховувати на:

Першокласний сервіс;

Індивідуальний підхід;

Організацію регулярних поставок;

Адекватні, аргументовані ціни;

Швидку доставку в будь-який куток України;

Можливість виготовлення взуття по ескізах замовника.

Для отримання додаткової інформації та початку співпраці достатньо зв’язатися з менеджерами компанії будь-яким зручним способом: по телефону «гарячої лінії», за допомогою e-mail, або в офісі фабрики в Луцьку!

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