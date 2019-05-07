Чоловіче взуття від українського виробника KaDar – Переваги співпраці
З кожним роком, українські виробники взуття доводять, що продукція вітчизняних брендів може скласти серйозну конкуренцію товарам, виготовленим в ЄС. При досить демократичній та доступній вартості, черевики, кросівки та кеди, виготовлені в Україні, можуть похвалитися достойною якістю. На превеликий жаль, сучасні підприємці не розуміють усіх переваг від співпраці з «своїми», надаючи перевагу реплікам та копіям брендів.
Спеціалісти Kadar.ua спробували розібратися, чи справді взуття від українського виробника користується попитом та може конкурувати з брендовими виробами від європейських та азіатських фабрик. Розглянемо декілька переваг, що будуть цікаві не тільки покупцеві, а й вітчизняному підприємцю!
Чи може бути якісним чоловіче взуття українських виробників?
Задля відповіді на це питання візьмемо яскравий приклад – літні туфлі чоловічі, куплені в Європі, Азії та Україні. Чим виділяється продукція європейського бренду? В першу чергу – дизайном. Адже європейці цінують стиль та зовнішній вигляд не менше, ніж якість матеріалів. Єдиний недолік – висока ціна: в більшості випадків, купівля пари черевик з Італії чи Англії нанесе серйозного удару по бюджету українця. Альтернатива – взуття з Азії. Перевага такої покупки – величезний вибір та демократичні ціни, що компенсує низьку якість матеріалів та недоліки пошиву.
Так чому б не звернути увагу на моделі від українського виробника KaDar? Продукція вітчизняного бренду виділяється за рахунок:
- Використання сертифікованих матеріалів;
- Строгого контролю якості пошиву;
- Величезного асортименту взуття для чоловіків, жінок, підлітків;
- Демократичної, доступної та привабливої ціни.
Нагода купити українське чоловіче взуття оптом в Україні – це можливість поповнити асортимент власного магазину якісним, недорогим та доступним товаром, що користується великим попитом серед людей, бажаючих підтримати власного виробника!
Чому купити чоловіче взуття гуртом вигідно саме в KaDar?
По-перше, луцька взуттєва фабрика КаДар працює на ринку понад 20 років, що говорить про високий попит та признання продукції серед покупців. По-друге, компанія співпрацює не тільки з українськими, а й з зарубіжними підприємцями, експортуючи власну продукцію до найближчих країн-сусідів: Польщі, Білорусії, Молдови, Литви та Латвії. Також, кожен клієнт може розраховувати на:
- Першокласний сервіс;
- Індивідуальний підхід;
- Організацію регулярних поставок;
- Адекватні, аргументовані ціни;
- Швидку доставку в будь-який куток України;
- Можливість виготовлення взуття по ескізах замовника.