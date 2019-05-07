Голова облради Віктор Овчарук взяв участь у відкритті міжнародного турніру з вільної боротьби

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук взяв участь у відкритті Першого міжнародного турніру з вільної боротьби пам’яті відомого тренера-викладача Олександра Гринчука.

Змагання відбуваються у Чорткові з 4 травня, упродовж двох днів. Участь у них взяли молодші юнаки 2005−2012 р.н., юнаки 2002-2004 р.н., юніори 2001−2003 р.н. та дівчата 2004 р.н. та молодші з усієї України, а також іноземці (Румунія, Молдова, Білорусія, Азербайжан) – загалом 27 команд, 270 учасників. Організувала турнір громадська організація «Рідна Борщівщина».

– На жаль, цієї вагомої особистості, людини, котра велику частину свого життєвого шляху наполегливо і плідно виховувала юних борців, була визначним тренером з вільної боротьби, – Олександра Гринчука вже немає з нами. Відтак проведення нинішнього турніру покликане віддати данину пам’яті цьому умілому та людяному тренеру, талановитому спортсмену. Не може не тішити й те, що змагання виходять на все вищий та вищий щабель. Адже сьогодні це вже міжнародний рівень на противагу попереднім – міжобласним. Юні борці! Нинішні ваші перемоги стануть найбільшою подякою тренерам за їх майстерність та спортивний талант. Бажаю вам вдалих змагань та достойних перемог, а глядачам – чудових вражень. А ще ніколи не забувайте своїх тренерів, цінуйте отримані знання та спортивний досвід, – звернувся до присутніх Віктор Овчарук під час урочистого відкриття турніру.