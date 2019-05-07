Чортківчани можуть офіційно здавати житло туристам

Туристичний потенціал нашого міста з кожним роком зростає. Чортків приваблює мандрівників своїми маленькими затишними вуличками, багатою історією та визначними архітектурними пам’ятками.

У багатьох гостей виникає бажання залишитися тут на декілька днів, щоб достойно оцінити і детальніше познайомитися з Чортковом. Для цього туристу потрібне місце, де б можна було переночувати та набратися нових сил для подальших подорожей. На жаль, в Чорткові це зробити трішки складно. В містечку занадто мало закладів для організації ночівлі, лише декілька готелів та хостелів, які постійно переповнені.

Засновниця «VoronovaAgency» Transformational trips&events Тетяна Воронова, яка займається розвитком внутрішнього туризму, спільно з відділом туризму Чортківської міської ради пропонує містянам додатковий заробіток. Якщо у вас є вільна житлова площа з достойними умовами для заселення туристів, то ви зможете підзаробити. Всеукраїнський сайт «IGOTOWORLD» пропонує всім охочим розмістити оголошення про здачу житла.

Для цього вам слід перейти за посиланням: https://ua.igotoworld.com/ та зареєструватися. Тут ви зможете розмістити своє оголошення про здачу житла. Так туристи дізнаються про можливі варіанти проживання в нашому місті.

Перші 3 місяці користування сайтом абсолютно безкоштовні, за подальше розміщення оголошень доведеться заплатити 250 грн за квартал.