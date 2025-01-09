Догляд за стоматологічною установкою: 7 порад фахівців, що дозволять продовжити термін служби обладнання

Стоматологічна установка — це ключовий інструмент у роботі кожного стоматолога. Її безперебійна робота забезпечує комфорт пацієнтів та ефективність лікування. Щоб уникнути несподіваних поломок і забезпечити довгий термін служби обладнання, важливо дотримуватись правил догляду. Переглянути стоматологічні установки, ціни, характеристики та зробити замовлення ви можете у Man-in-Med, а поки розберемось із тим, як зробити, щоб обладнання служило максимально довго.

1. Щоденне очищення та дезінфекція

Після кожного пацієнта слід ретельно очищати всі поверхні установки, які контактують із рідинами чи тканинами. Для цього використовуйте спеціальні дезінфікуючі засоби, рекомендовані виробником. Зверніть увагу на наконечники, слиновідсмоктувачі та підголівники — ці частини найбільше контактують із біологічними матеріалами.

2. Перевірка систем подачі води

Системи подачі води повинні регулярно очищатися від осаду та бактерій. Для цього використовуйте очищувальні розчини, які не пошкоджують внутрішні механізми. Рекомендується проводити таку процедуру хоча б раз на тиждень, а також щодня зливати залишкову воду.

3. Технічний огляд та профілактика

Запланований технічний огляд стоматологічної установки варто проводити не рідше ніж раз на пів року. Це дозволяє виявити потенційні несправності та уникнути серйозних поломок. Залучайте до цього сертифікованих спеціалістів, які мають досвід роботи з вашим типом обладнання.

4. Догляд за наконечниками та турбінами

Наконечники стоматологічної установки потребують особливої уваги. Регулярно очищуйте їх за допомогою стерилізаторів або автоклавів відповідно до інструкцій. Використовуйте лише оригінальні мастильні матеріали для турбін, щоб запобігти швидкому зносу.

5. Правильне використання компресора та вакуумної системи

Компресор та вакуумна система — це «серце» установки. Забруднення фільтрів чи шлангів може значно знизити ефективність роботи. Очистка вакуумних систем і заміна фільтрів повинна проводитись згідно з графіком, рекомендованим виробником.

6. Захист від перевантаження та пошкоджень

Не допускайте перевантаження обладнання через неправильне підключення до електромережі чи водопостачання. Використовуйте стабілізатори напруги та слідкуйте за якістю води, що подається в систему.

7. Навчання персоналу

Кожен член команди стоматологічної клініки має знати правила експлуатації обладнання. Проводьте навчання нових співробітників та періодичні інструктажі для всього персоналу.

Догляд за стоматологічною установкою — це щоденна праця, яка окупається довговічністю обладнання та високим рівнем комфорту пацієнтів. Регулярна чистка, профілактика та дотримання рекомендацій виробника дозволять вам зберегти якість роботи установки на найвищому рівні.

Дотримуйтесь цих простих порад, і ваше обладнання прослужить вам довгі роки!