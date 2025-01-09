Чергова велика втрата – загинув Михайло Шморгай з Тернопільщини
💔🇺🇦😓На превеликий жаль, маємо чергову велику втрату…
😓🙏Під час обстрілу у н.п. Новоандріївка Запорізької області 5 січня загинув наш захисник із Зарубинець солдат-стрілець Михайло Шморгай. Повідомляє міський голова Збаража Роман Полікровський.
Життя солдата обірвалось на 50-му році життя.
😓🙏💔Щиро співчуваємо рідним та близьким нашого воїна.
🚔🇺🇦Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через село Чернихівці, відбудеться сьогодні, 9 січня, у Сквері Героїв о 14 годині.
Далі маршрут проляже до Зарубинець – рідного села Михайла – та місцевої церкви.
✝️🚔🇺🇦Чин похорону відбудеться завтра – у п’ятницю, 10 січня, об 11 годині.
🇺🇦💔Просимо прийти і віддати належну шану відважному захиснику, який мужньо виконав свій обов’язок захисту Батьківщини від російського окупанта.