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Хвилина мовчання на честь Олександра ОРЛЯКА

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Зимовий день 6 лютого 2015 року став останнім для Олександра ОРЛЯКА, 25-річного командира гармати, який загинув у боях за Дебальцеве.

Кухар за фахом, воїн за покликанням, він ще у 2009 році свідомо обрав шлях захисника, здивувавши рідних своїм рішенням.

“Син мені зателефонував і сказав: Ти тільки не хвилюйся. Я уже пройшов медобстеження і йду в армію”, – згадувала мати Леся останню мирну розмову.
Сорок хвилин він боровся за життя після поранення, до останнього подиху залишаючись вірним присязі.

Нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звань почесного громадянина міста й області.

У вічній скорботі залишились батьки та молодший брат Андрій.

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