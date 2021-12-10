Электроквадроцикл – особенности выбора

Среди огромного количества разного вида транспорта, электроквадроциклы занимают позицию развлекательно-прогулочного типа. Их покупают для детей или с целью участия в спецпроектах, связанных с экстремальными видами спорта. Однако предназначение у квадроциклов значительно шире. К тому же электротяга считается современным, экологичным способом передвижения. Заказать и купить электроквадроцикл можно в интернете, на сайте магазина.

Назначение

Чтобы выбрать нужную модель, необходимо определиться сначала с тем, для чего нужен такой транспорт. По назначению квадроциклы можно разделить на:

Коммунальные – покупают люди, имеющие много земли и хозяйства. Таким образом можно перевозить различные грузы сверху или на прицепе, тянуть сельскохозяйственную технику.

Туристические – самые красивые пейзажи можно увидеть там, где нет дорог и цивилизации. Поэтому квадроцикл, особенно полноприводный, надежный помощник в подобных путешествиях. С ним можно за несколько часов объехать достаточно большую территорию.

Спортивные – в зависимости от местности, используются полноприводные или заднеприводные варианты. С их помощью можно участвовать в гонках, преодолевать труднодоступные ландшафты, например, пустыню или скалистую почву, горки, резкие спуски и т.п.

Также следует упомянуть, что на современном этапе на квадроциклах возможно возить пассажира, появились двухместные модели.

Какие критерии учитывать при выборе?

Подходящую модель электроквадроцикла можно приобрести только в том случае, если руководствоваться следующими знаниями:

Новичкам рекомендуется начинать с простых моделей, средней мощности, легко управляемых.

Сначала определиться с назначением, потому что универсальных моделей практически нет, нужно специально подбирать под отдельные задачи – для спорта и сельского хозяйства важны разные характеристики.

Туристам, кроме привода и гармоничного управления, нужно место для хранения вещей и различных припасов.

Для участия в перегонах ключевым критерием является подвеска. Он должна быть качественной и надежной.

Часто будущие владельцы задаются вопросом, какие тормоза лучше барабанные или дисковые. Современные пользователи отдают предпочтение дисковым из-за надежности в экстремальных условиях, при повышенной влажности.

Электроквадроциклы – современный, надежный, легкий транспорт. Однако важно помнить об особенностях вождения и соблюдать меры предосторожности.