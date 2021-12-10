На что обратить внимание при выборе посудомоечной машины

Современная бытовая техника давно вошла в нашу жизнь. Касается это и различных видов кухонной техники – мультиварок, микроволновых печей, многофункциональных комбайнов, посудомоечных машин и т. д. Достоинства автоматизированных машин для мойки посуды трудно переоценить. Такое оборудование значительно облегчает ручной труд, избавляя от мытья грязных тарелок, кастрюль и другой кухонной утвари. Готовить любят почти все, а вот от мытья гор посуды после какого-нибудь застолья никто радости не испытывает. И здесь на помощь приходят посудомойки-автоматы.

Данный вид техники представлен на рынке в широком ассортименте. Поэтому подобрать модель с нужными параметрами мощности, производительности и необходимым набором функций не составит большого труда. Даже среди самых дешевых машин встречаются неплохие модификации, способные успешно справляться с основными задачами, например посудомоечные машины Bosch.

Как правило, подавляющее большинство бюджетных моделей рассчитаны на отмывание за один раз нескольких посудных наборов. Такие агрегаты без проблем обслужат семью из 3-5 человек. Конечно, недорогое оборудование для мытья посуды не оснащается никакими дополнительными функциями, зато отличается простотой конструкции и высоким уровнем ремонтопригодности.

Машины класса «люкс» далеко не каждому по карману. Но они вполне оправдывают свою стоимость. Во-первых, в высокопроизводительные посудомойки из высокой ценовой категории можно загружать большое количество посуды (не менее десяти комплектов). Во-вторых, они имеют дополнительный функционал, существенно расширяющий их возможности. Качественно отмыть с помощью такого оборудования можно даже очень жирную и грязную посуду. Широкий выбор рабочих режимов (от простых до самых сложных) и полностью автоматическая панель управления делают эксплуатацию брендовых машин очень удобной. Кроме этого, в продаже есть экономичные машины класса люкс, позволяющие на порядок снизить расход воды и электричества. Надежность техники всемирно известных марок не вызывает никаких сомнений.

Посудомоечные агрегаты из средней ценовой категории также являются достаточно функциональными, экономичными и производительными. Следует отметить, что габаритные размеры машины также важны. Ведь многие из нас живут в типовых квартирах с кухнями небольшой площади, в которых нужно разместить большое количество всевозможной техники, не говоря уже о мебели. Конечно, большие машины удобны тем, что сразу отмывают много посуды. Ее можно мыть всего раз в день – после вечерней трапезы. В компактные посудомойки не получится загрузить такое количество посуды. Зато цены на них ниже и свободного места для установки они требуют меньше.

Если вы ограничены в денежных средствах, то не торопитесь приобретать самую дешевую модель. Лучше накопите недостающую сумму и выберете из модификаций, которые оснащены несколькими рабочими режимами. Тогда вы сможете сушить посуду после ополаскивания и качественно отмывать утварь, загрязненную жиром.

Что касается срока службы и стабильности работы данного вида техники, то они зависят от качества сборки и использованных комплектующих. За много лет отлично успело себя зарекомендовать оборудование для мытья посуды от таких известных производителей, как Siemens, Winterhalter, Electrolux, Kaiser, Ariston, Bosch и др. Даже самая простая машина от солидного производителя будет служить безотказно долгие годы. Когда бюджет на покупку посудомойки ограничен, стоит выбрать из таких моделей, чем приобретать более функциональную модель «непонятного» производства, которая вряд ли проработает долго без ремонта.

Чтобы машина для мытья посуды прослужила максимально долго, необходимо соблюдать рекомендации по эксплуатации этого вида техники для дома. Если обратиться к цифрам статистики, то более чем в 60% случаев посудомоечное оборудование выходит из строя по вине пользователя, а не из-за заводского брака. Также по невнимательности можно испортить и посуду. Все машины оборудованы загрузочными лотками, предназначенными для мытья того или иного вида посуды.

Обычно отсеки в нижней части машины используются для металлических кастрюль, сковород, скороварок и т.п. Для более хрупкой стеклянной утвари предназначены верхние лотки. Помните, что в автоматические посудомоечные агрегаты ни в коем случае нельзя загружать предметы, изготовленные из серебра, олова, древесины, а также изделия с перламутровым напылением. Перегружать машину категорически запрещено. Информация об этом и многом другом есть в инструкции по эксплуатации, которую многие люди почему-то не считают нужным подробно изучить, а потом удивляются, что техника сломалась или дорогостоящая посуда испортилась.

Если говорить об установке и подключении посудомойки к системе водоснабжения и канализации, то в этом плане между автоматическими стиральными и посудомоечными машинами практически нет разницы. Обе разновидности бытовой техники выставляются четко по уровню по всех горизонтальных плоскостях. Это необходимо для правильной работы оборудования. В противном случае оно будет работать при значительных нагрузках и быстро придет в негодность – в первую очередь износятся подшипники. С подключением к системам водоснабжения и канализации большинство также справляется собственными силами. Единственное, что придется сделать после установки посудомоечной машины – провести дополнительную настройку рабочих параметров. Если вы не знаете, как это сделать, лучше воспользуйтесь услугами профессионального мастера.