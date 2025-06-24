Farmina – італійська якість у кожному кормі для собак і котів

Farmina — це преміальний бренд з Італії, який поєднує науковий підхід до тваринного харчування з натуральними інгредієнтами найвищої якості. У PetMarket.ua представлена широка лінійка продукції Farmina — від сухих кормів до консервів для різних порід і вікових категорій тварин.

Сухий корм для собак Farmina – 51 формула турботи

Бренд пропонує 51 варіант сухого корму для собак. У каталозі є раціони для щоденного годування, спеціальні дієти, grain-free формули, а також харчування для цуценят, дорослих і літніх тварин. Основу раціону становлять високоякісні білки (ягня, курка, дика риба), натуральні овочі та фрукти.

Сухий корм для котів Farmina – 11 універсальних рішень

Для котів усіх порід і рівнів активності Farmina пропонує 11 рецептів сухого корму. Вони мають ідеальний баланс білків, жирів, вітамінів та мінералів. Без ГМО, штучних консервантів і барвників — тільки свіже м’ясо, натуральні компоненти й безпечні добавки.

Сухий корм для дорослих котів – 12 функціональних меню

Farmina має 12 спеціальних формул для дорослих котів, які враховують потреби стерилізованих тварин, контроль ваги, чутливе травлення та профілактику сечокам’яної хвороби. Є як беззернові, так і низькозернові варіанти.

Сухий корм для кошенят – 2 делікатні формули

Для найменших улюбленців створено 2 рецепти корму для кошенят із високим вмістом тваринного білка, кальцієм і DHA для розвитку мозку. Farmina N&D Kitten — це збалансоване харчування для здорового росту.

Консерви для собак Farmina – 9 смачних варіантів

У каталозі представлено 9 видів консервів для собак — це повнораціонне харчування з відбірного м’яса, овочів та фруктів у соусі або м’ясному желе. Підходить для щоденного годування, а також як смаколик або доповнення до сухого раціону.

Консерви для котів Farmina – 17 натуральних рецептів

Farmina має 17 рецептів вологого корму для котів, серед яких класичні паштети, шматочки в соусі та делікатеси з м’ясом і рибою. Ідеально підходять для вибагливих улюбленців або для урізноманітнення меню.

Акції місяця – 2 пропозиції з вигодою

На окремі позиції Farmina щомісяця діють вигідні акції — знижки, бонуси або подарунки. Це чудова можливість придбати італійський преміум-корм за привабливою ціною.

Farmina на PetMarket.ua — це якість, якій довіряють заводчики, ветеринари та відповідальні господарі. Великий вибір, акційні пропозиції, наявність консервів і сухих кормів, а також професійна консультація — усе, щоб ваш улюбленець був здоровим, енергійним і щасливим щодня.