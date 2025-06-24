Рятували від вогню та… бджіл: незвичайна доба рятувальників Тернопільщини

23 червня рятувальники Тернопільської області здійснили п’ять виїздів на виклики, кожен із яких мав свою специфіку.

🔥 На хуторі Червень, що на Підгаєччині, виникла пожежа господарської будівлі. Завдяки злагодженим діям вогнеборців вогонь не лише локалізували, а й не дали йому перекинутись на сусіднє приміщення. Також фіксували загоряння сухої трави та дерева в Теребовлянській і Козівській громадах.

🐝 Два незвичайні виклики стосувалися бджіл. У селі Васильків (Чортківський район) рій оселився на фруктовому дереві, а в селі Добрівляни — у димоході житлового будинку. У обох випадках фахівці обережно вилучили бджолині рої, не завдаючи шкоди ані комахам, ані людям.

Упродовж доби на виклики залучалося 20 рятувальників і 5 одиниць техніки. Вогнеборці вкотре довели: вони готові до будь-яких викликів — від приборкання полум’я до «спецоперацій» із роями бджіл.