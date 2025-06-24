На Кременеччині чоловік застрелив безпритульну собаку

У Кременці поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною. Інцидент стався в межах міста: місцевий житель 1963 року народження застрелив безпритульного собаку з гладкоствольної зброї.

На місце події виїхали правоохоронці Кременецького районного відділу поліції. У ході перевірки та опитування свідків було встановлено особу, причетну до вбивства тварини.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Зброю, з якої було здійснено постріл, вилучено. У чоловіка був чинний дозвіл на її зберігання.

Слідчі дії тривають.