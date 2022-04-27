Как наращивают зуб в современной стоматологии: ключевые особенности процедуры

Мало кто думает о состоянии зубов, щёлкая лесные орешки, разгрызая конфеты, подвергая действию холодных напитков, сладостей и горячей еды. Со временем там возникают сколы и дырки, что очень портит эстетическую составляющую улыбки. Кому-то просто не повезло – человек попал в ДТП.

В стоматологической клинике вам предложат реставрацию, которая поможет решить все эти проблемы. Такая процедура подходит для всех зубов, от передних до коренных.

Наращивание зуба: что это

Как наращивают сломанный зуб и что делать, если приходится что-то ставить на корень?

Стоматологическая услуга представляет собой восстановление целостности одного (нескольких) зубов, которые были разрушены. Дефекты делятся на частичные (область повреждения не превышает 30%) и глубокие (со значительной площадью восстановления).

Показания и противопоказания к наращиванию

При проблемах с костными образованиями во рту следует понять, кому подходит процедура наращивания, а кому придётся отказаться от этого метода.

Допустимые случаи восстановления:

наличие аномальной щели: тремы (между передними зубами) и диастемы (между другими аналогами);

кариозное разрушение, вызванное повреждением эмали или дентина;

сколы эмали, появление на ней пятен, истончение;

изменение формы, размера вследствие возрастного фактора;

искривление в процессе роста, изначально неправильное положение зуба.

Когда реставрация методом наращивания не подходит:

наличие кисты в области прикорневого участка;

развивающийся пародонтоз, стоматит;

ношение брекетов;

неконтролируемый скрежет зубов;

аллергические реакции на лекарства под анестезию и материал для восстановления.

Современные методы наращивания зуба

Предлагается 4 метода проведения стоматологической процедуры:

Пломба

Подходит для минимальных дефектов в виде пятен, поверхностных трещин. Как наращивают отколотый зуб? Тоже по этой технологии.

Виниры

Особые накладки, имеющие равномерный цвет, имитирующие природный блеск зубов. Чтобы их надеть, следует выполнить подпил родных зубов, а после этого закрепить виниры на твердеющем растворе. Альтернативой могут стать люминиры, которые тоньше, надеваются без коррекции собственных зубов.

Коронка

Керамические и металлокерамические изделия подходят для одного или сразу нескольких зубов. Изготавливаются индивидуально. Надеваются с обтачиванием под оставшийся сегмент зуба.

Штифт

Перед тем, как наращивают зуб, уточняют о состоянии здоровья пациента и переносимости лекарств. Современная технология спасает при самой сложной ситуации, когда поверх десны уже ничего не осталось. На основании снимка фиксируют в костной ткани стержень из материала, не отторгаемого десной. На стекловолоконный или титановый штифт помещают искусственный зуб, видимый в полости рта, материал которого подобран под цвет родных зубов.

Как проходит процедура по наращиванию зубов

На первом этапе реставрации определяется степень повреждения зуба и подходящий тип восстановления. Зачастую пациент нуждается в стоматологическом лечении по причине наличия кариеса. По шкале оттенков определяется наиболее подходящий по цвету материал. Перед тем, как делают наращивание зубов, механическим путём обрабатывают повреждённую поверхность. Подготовленное основание смачивается раствором с повышенной степень фиксации. Фотокомпозитом формируют недостающую часть зуба. Прикреплённый фрагмент затвердевает под действием подаваемого в рот тепла. Чтобы коронка подходила к элементам зубного ряда, следует сделать слепок. Тем, кому рекомендуется наращивание на вмонтированный штифт, понадобиться выполнить установку его в зубной корень и закрепить стационарное положение цементом. Верхняя часть зуба формируется из фотополимера. Твердение выполняется лазером или ультрафиолетовым лучом. На последнем этапе технологии зуб шлифуется и полируется.

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