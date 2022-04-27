14:26 | 27.04.2022
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Бізнес-Погляд 

Как наращивают зуб в современной стоматологии: ключевые особенности процедуры

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Мало кто думает о состоянии зубов, щёлкая лесные орешки, разгрызая конфеты, подвергая действию холодных напитков, сладостей и горячей еды. Со временем там возникают сколы и дырки, что очень портит эстетическую составляющую улыбки. Кому-то просто не повезло – человек попал в ДТП.

В стоматологической клинике вам предложат реставрацию, которая поможет решить все эти проблемы. Такая процедура подходит для всех зубов, от передних до коренных.

Наращивание зуба: что это

Как наращивают сломанный зуб и что делать, если приходится что-то ставить на корень? 

Стоматологическая услуга представляет собой восстановление целостности одного (нескольких) зубов, которые были разрушены. Дефекты делятся на частичные (область  повреждения не превышает 30%) и глубокие (со значительной площадью восстановления).

Показания и противопоказания к наращиванию

При проблемах с костными образованиями во рту следует понять, кому подходит процедура наращивания, а кому придётся отказаться от этого метода.

Допустимые случаи восстановления:

  • наличие аномальной щели: тремы (между передними зубами)  и диастемы (между другими аналогами);
  • кариозное разрушение, вызванное повреждением эмали или дентина;
  • сколы эмали, появление на ней пятен, истончение;
  • изменение формы, размера вследствие возрастного фактора;
  • искривление в процессе роста, изначально неправильное положение зуба.

Когда реставрация методом наращивания не подходит:

  • наличие кисты в области прикорневого участка;
  • развивающийся пародонтоз, стоматит;
  • ношение брекетов;
  • неконтролируемый скрежет зубов;
  • аллергические реакции на лекарства под анестезию и материал для восстановления.

Современные методы наращивания зуба

Предлагается 4 метода проведения стоматологической процедуры:

Пломба

Подходит для минимальных дефектов в виде пятен, поверхностных трещин. Как наращивают отколотый зуб? Тоже по этой технологии.

Виниры

Особые накладки, имеющие равномерный цвет, имитирующие природный блеск зубов. Чтобы их надеть, следует выполнить подпил родных зубов, а после этого закрепить виниры на твердеющем растворе. Альтернативой могут стать люминиры, которые тоньше, надеваются без коррекции собственных зубов.

Коронка

Керамические и металлокерамические изделия подходят для одного или сразу нескольких зубов. Изготавливаются индивидуально. Надеваются с обтачиванием под оставшийся сегмент зуба.

Штифт

Перед тем, как наращивают зуб, уточняют о состоянии здоровья пациента и переносимости лекарств. Современная технология спасает при самой сложной ситуации, когда поверх десны уже ничего не осталось. На основании снимка фиксируют в костной ткани стержень из материала, не отторгаемого десной. На стекловолоконный или титановый штифт помещают искусственный зуб, видимый в полости рта, материал которого подобран под цвет родных зубов. 

Как проходит процедура по наращиванию зубов

  1. На первом этапе реставрации определяется степень повреждения зуба и подходящий тип восстановления. Зачастую пациент нуждается в стоматологическом лечении по причине наличия кариеса.
  2. По шкале оттенков определяется наиболее подходящий по цвету материал.
  3. Перед тем, как делают наращивание зубов, механическим путём обрабатывают повреждённую поверхность. Подготовленное основание смачивается раствором с повышенной степень фиксации.
  4. Фотокомпозитом формируют недостающую часть зуба. Прикреплённый фрагмент затвердевает под действием подаваемого в рот тепла. Чтобы коронка подходила к элементам зубного ряда, следует сделать слепок.
  5. Тем, кому рекомендуется наращивание на вмонтированный штифт, понадобиться выполнить установку его в зубной корень и закрепить стационарное положение цементом. Верхняя часть зуба формируется из фотополимера. Твердение выполняется лазером или ультрафиолетовым лучом. На последнем этапе технологии зуб шлифуется и полируется. 

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