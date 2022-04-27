Как наращивают зуб в современной стоматологии: ключевые особенности процедуры
Мало кто думает о состоянии зубов, щёлкая лесные орешки, разгрызая конфеты, подвергая действию холодных напитков, сладостей и горячей еды. Со временем там возникают сколы и дырки, что очень портит эстетическую составляющую улыбки. Кому-то просто не повезло – человек попал в ДТП.
В стоматологической клинике вам предложат реставрацию, которая поможет решить все эти проблемы. Такая процедура подходит для всех зубов, от передних до коренных.
Наращивание зуба: что это
Как наращивают сломанный зуб и что делать, если приходится что-то ставить на корень?
Стоматологическая услуга представляет собой восстановление целостности одного (нескольких) зубов, которые были разрушены. Дефекты делятся на частичные (область повреждения не превышает 30%) и глубокие (со значительной площадью восстановления).
Показания и противопоказания к наращиванию
При проблемах с костными образованиями во рту следует понять, кому подходит процедура наращивания, а кому придётся отказаться от этого метода.
Допустимые случаи восстановления:
- наличие аномальной щели: тремы (между передними зубами) и диастемы (между другими аналогами);
- кариозное разрушение, вызванное повреждением эмали или дентина;
- сколы эмали, появление на ней пятен, истончение;
- изменение формы, размера вследствие возрастного фактора;
- искривление в процессе роста, изначально неправильное положение зуба.
Когда реставрация методом наращивания не подходит:
- наличие кисты в области прикорневого участка;
- развивающийся пародонтоз, стоматит;
- ношение брекетов;
- неконтролируемый скрежет зубов;
- аллергические реакции на лекарства под анестезию и материал для восстановления.
Современные методы наращивания зуба
Предлагается 4 метода проведения стоматологической процедуры:
Пломба
Подходит для минимальных дефектов в виде пятен, поверхностных трещин. Как наращивают отколотый зуб? Тоже по этой технологии.
Виниры
Особые накладки, имеющие равномерный цвет, имитирующие природный блеск зубов. Чтобы их надеть, следует выполнить подпил родных зубов, а после этого закрепить виниры на твердеющем растворе. Альтернативой могут стать люминиры, которые тоньше, надеваются без коррекции собственных зубов.
Коронка
Керамические и металлокерамические изделия подходят для одного или сразу нескольких зубов. Изготавливаются индивидуально. Надеваются с обтачиванием под оставшийся сегмент зуба.
Штифт
Перед тем, как наращивают зуб, уточняют о состоянии здоровья пациента и переносимости лекарств. Современная технология спасает при самой сложной ситуации, когда поверх десны уже ничего не осталось. На основании снимка фиксируют в костной ткани стержень из материала, не отторгаемого десной. На стекловолоконный или титановый штифт помещают искусственный зуб, видимый в полости рта, материал которого подобран под цвет родных зубов.
Как проходит процедура по наращиванию зубов
- На первом этапе реставрации определяется степень повреждения зуба и подходящий тип восстановления. Зачастую пациент нуждается в стоматологическом лечении по причине наличия кариеса.
- По шкале оттенков определяется наиболее подходящий по цвету материал.
- Перед тем, как делают наращивание зубов, механическим путём обрабатывают повреждённую поверхность. Подготовленное основание смачивается раствором с повышенной степень фиксации.
- Фотокомпозитом формируют недостающую часть зуба. Прикреплённый фрагмент затвердевает под действием подаваемого в рот тепла. Чтобы коронка подходила к элементам зубного ряда, следует сделать слепок.
- Тем, кому рекомендуется наращивание на вмонтированный штифт, понадобиться выполнить установку его в зубной корень и закрепить стационарное положение цементом. Верхняя часть зуба формируется из фотополимера. Твердение выполняется лазером или ультрафиолетовым лучом. На последнем этапе технологии зуб шлифуется и полируется.
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