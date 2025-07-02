На Тернопільщині з початку року виявлено майже 60 нелегальних мігрантів

Протягом першого півріччя 2025 року працівники Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області виявили 59 іноземців, які перебували на території України з порушенням міграційного законодавства. Лише за останні шість місяців зафіксовано 43 таких випадки.

Як повідомляють у Міграційній службі, найбільшу кількість порушників виявлено під час цільових профілактичних заходів, зокрема у місті Тернопіль. Усі заходи здійснювалися у співпраці з правоохоронними органами та у межах чинного законодавства.

Особливу увагу приділяють виявленню осіб без громадянства та студентів-іноземців, які порушують умови перебування або в’їхали в Україну з неправдивими підставами. З цією метою фахівці Міграційної служби регулярно проводять перевірки вищих навчальних закладів області. У травні 2025 року перевірки пройшли в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського та Західноукраїнському національному університеті. Порушень в обох випадках не зафіксовано.

У рамках виконання міжнародної Угоди про реадмісію у травні поточного року з території України було повернуто вісім громадян Республіки Молдова. Ці особи перебували на території нашої держави без законних підстав.

Управління ДМС наголошує: контроль за дотриманням міграційного законодавства триватиме, зокрема в умовах воєнного стану, коли питання національної безпеки мають особливу вагу.