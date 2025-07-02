Без охорони та без контролю: у громадах Кременеччини — проблеми з безпекою питної води

З метою оцінки санітарно-технічного стану водозабірних споруд, дотримання вимог санітарного законодавства у сфері питного водопостачання, а також недопущення спалахів інфекційних захворювань, фахівці Кременецького районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Тернопільській області продовжують реалізацію рішень, ухвалених на всіх рівнях комісій з ТЕБ та НС.

📌 Перевірки проводяться відповідно до:

Протоколу №3 Державної комісії з ТЕБ та НС (від 12.06.2025),

Протоколу №2 регіональної комісії при Тернопільській ОВА (від 29.05.2025),

Протоколу №1 місцевої комісії при Кременецькій РВА (від 10.01.2025).

📍 Результати червневих перевірок

Протягом червня 2025 року, у складі комісій за розпорядженнями голів громад, було проведено 61 обстеження об’єктів централізованого водопостачання на території Шумської, Вишнівецької та Кременецької ТГ.

Виявлено низку порушень, що створюють потенційну загрозу для громадського здоров’я:

🔸 Відсутність проектної документації на зони санітарної охорони джерел водопостачання;

🔸 Недотримання меж зон санітарної охорони — перший пояс, який повинен бути найзахищенішим, часто залишається неогородженим, з вільним доступом;

🔸 Відсутність затверджених технологічних регламентів роботи водоканалів — ускладнює контроль та реагування на надзвичайні ситуації;

🔸 Неналежне здійснення виробничого контролю якості води — моніторинг не відповідає вимогам, відсутні повні лабораторні дослідження.

⚠️ Надані рекомендації та подальші кроки

Фахівці Держпродспоживслужби надали балансоутримувачам та органам місцевого самоврядування чіткі рекомендації щодо:

Розробки та погодження проєктів зон санітарної охорони;

Впровадження технологічних регламентів та приведення документації у відповідність;

Посилення лабораторного контролю якості питної води.

📌 Контроль за усуненням порушень триватиме, адже забезпечення населення якісною та безпечною водою — це основа профілактики хвороб і охорони здоров’я громади.