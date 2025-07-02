У Тернополі під час пожежі врятували 15-річну дівчину: працюють слідчі та експерти

Сьогодні, 2 липня, близько 10:30 до екстрених служб надійшло тривожне повідомлення про пожежу в одному з під’їздів багатоквартирного будинку на бульварі Дмитра Вишнівецького в Тернополі. Сусідка повідомила, що з квартири на 10-му поверсі йде дим, а всередині може перебувати неповнолітня дитина.

На місце оперативно прибули рятувальники, слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції та бригада швидкої медичної допомоги. Вогнеборці вибили двері у задимлену квартиру й винесли 15-річну дівчину, яка перебувала всередині. Її терміново доправили до лікарні.

Загальна площа займання становила близько 60 м². Через сильне задимлення в під’їзді проводилася евакуація мешканців. До гасіння залучено 21 рятувальника та 7 одиниць техніки ДСНС, включно з автодрабиною та апаратами газодимозахисної служби.

Наразі причину пожежі встановлюють експерти ДСНС. Поліція вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

📍 ГУ ДСНС України у Тернопільській області закликає жителів бути обережними та не нехтувати правилами пожежної безпеки.

📌 Детальні обставини події встановлюються.