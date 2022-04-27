Адміністрація тернопільської лікарні просить не поширювати фейків про гуманітарну допомогу

Адміністрація тернопільської лікарні оприлюднила заяву до жителів Тернопільщини. Дирекція просить не розповсюджувати інформацію про медичний заклад під час війни. Цим може скористатися ворог.

“Дорогі краяни, жителі Тернопільщини та гості нашого регіону!

В умовах воєнного стану в нашій країні, Тернопільська обласна клінічна лікарня є режимним об’єктом, до якого застосовуються спеціальні вимоги та правила діяльності. Ми наполегливо просимо НЕ ПОШИРЮВАТИ неперевіреної інформації з приводу лікувального закладу чи додаткових потреб у гуманітарній допомозі.

Ми співпрацюємо напряму з волонтерськими та благодійними організаціями, з державними установами щодо потреб, які в нас виникають: від необхідних засобів до медикаментів і виробів медичного призначення! А тому НЕ ПОТРЕБУЄМО жодної іншої допомоги та додаткових засобів.

Просимо поставитися з розумінням! Бути свідомими та відповідальними!

З повагою, адміністрація КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» ТОР”, – йдеться у повідомленні.