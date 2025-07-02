Менше дітей — менше шкіл: Кременецька громада скорочує освітню мережу

Із початком нового навчального року в Кременецькій міській територіальній громаді заплановано суттєві зміни в мережі закладів освіти. У рамках реорганізації планується закриття двох дитячих садочків і однієї початкової школи, перепрофілювання гімназії, відкриття дитячого садка при навчальному закладі, а також приєднання чотирьох малокомплектних шкіл до більших освітніх структур.

Проєкти відповідних рішень виносяться на громадське обговорення з 27 червня до 2 липня у селах: Дунаїв, Богданівка, Куликів, Савчиці, Катеринівка, Великі Млинівці, Бонівка, Шпиколоси.

📌 Ключові зміни:

Шпиколоську гімназію планують перепрофілювати у початкову школу через недостатню кількість учнів (28 осіб при мінімально необхідних 45, згідно з урядовою постановою).

Великомлинівецьку початкову школу хочуть закрити через надто малу наповнюваність: у класах навчається в середньому по 6 дітей, а в 2025 році до першого класу піде лише одна дитина.

Куликівська, Савчицька та Богданівська початкові школи мають увійти до складу Дунаївської ЗОШ І–ІІІ ст. ім. Героя України Олександра Капіноса .

Бонівецьку початкову школу планують приєднати до Кременецької гімназії №3.

Також обговорюють закриття дитячих садочків:

«Калинка» у Шпиколосах ;

«Дзвіночок» у Катеринівці.

Водночас у Катеринівській гімназії планують відкрити підрозділ «Дошкільна освіта».

👩‍🏫 Начальниця управління освіти, культури та спорту Кременецької міської ради Людмила Станько пояснює:

«У сільській місцевості функціонує багато шкіл із малою кількістю учнів. Це ускладнює забезпечення якісної освіти. Рішення про реорганізацію та приєднання дозволить ефективніше використовувати ресурси, підвищити рівень освіти та оптимізувати фінансування».

🔍 Громадські слухання покликані врахувати думку жителів громади щодо майбутнього місцевих навчальних закладів. Остаточне рішення ухвалюватиметься на сесії Кременецької міської ради.