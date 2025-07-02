Українізація на показ? Як зараз виглядає Почаївська лавра і що там змінилося

Почаївська Успенська лавра — православний чоловічий монастир, розташований у Почаєві Тернопільської області. Це велика православна святиня на заході України, яка й досі контролюється Українською православною церквою Московського патріархату.

Навколо Почаївської лаври під час повномасштабної війни в Україні посилилися дискусії щодо передачі її під контроль Православної церкви України. Там навіть проводилися обшуки Служби безпеки України та створювалися комісії з інтерверизації майна, проте поки що під контроль ПЦУ вона не перейшла. Хоча деякі зміни все ж таки відбуваються.

“Телеграф” побував на території Почаївської лаври та розповідає, що там змінилося під час війни.

Почаївська лавра і московський патріархат

Почаївська лавра оповита легендами про те, що вона є осередком “руского міра” і “мракобєсія” на території західної України. І це зовсім не далеко від правди. Скільки в мережі було відео, знятих біля святині, на яких парафіяни вихваляють Путіна та патріарха Кирила, моляться за Росію та прославляють Кремль.

Треба сказати, що московський патріархат на чолі з Кирилом міцно вхопився за Почаївську лавру. Навіть зараз, коли в Україні з’явилася Православна церква України на чолі з Епіфанієм, а Києво-Печерська лавра перейшла до ПЦУ, Почаївська лавра все ще залишається в оренді у росіян.

Відомо, що у 2003 році Почаївська Свято-Успенська лавра у Тернопільській області перейшла до Московського патріархату з легкої руки Януковича. Саме він підписав указ про безоплатну оренду лаври на користь Московського патріархату.

Цим розпорядженням президента лавру було виведено з підпорядкування Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника і передано під контроль РПЦ. Офіційно угоду про безоплатну оренду було підписано між Державним комітетом України з будівництва та архітектури та “Почаївською Свято-Успенською лаврою” строком на 49 років – до 1 січня 2052 року.

Українізація на показ?

Після початку повномасштабної війни та спроб перевести Почаївську лавру під контроль Православної церкви України ситуація на території святині трохи змінилася. Принаймні, це так виглядає.

Наприклад, на території лаври прибрали або заблюрили написи російською мовою. При цьому залишаються написи українською та англійською мовами.

Розклад богослужінь на стіні біля входу на територію лаври також написано українською мовою. І що справді дивує, то це оголошення про те, що записки за здоров’я та за упокій воїнів ЗСУ приймаються безкоштовно. Уявити таке ще кілька років тому взагалі складно.

Також, як пише “Радіо Свобода“, в Успенському храмі біля записного столу вже немає оголошення про те, що не приймаються пожертвування та записки на молитву від “нехрещених, іновірців, а саме від греко-католиків і віруючих ПЦУ, розкольників”. А із духовної семінарії, яка розташована на території комплексу Почаївської лаври, прибрали антиукраїнську літературу та брошури із сепаратистськими ідеями.

Особисте спостереження журналістки “Телеграфа” Галини Струс — ставлення до відвідувачів лаври пом’якшилося. На територію комплексу пустили у шортах і без хустки на голові, хоча ще кілька років тому це було неможливо через охорону, яка стояла на вході. Охорона там як і раніше є, як і стенд із правилами поведінки та вимогами до зовнішнього вигляду. Проте журналістці у шортах і без хустки перешкоджати не стали.

Ексклюзивний фоторепортаж “Телеграфа” із Почаївської лаври на Тернопільщині