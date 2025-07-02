Густий дим і вогонь у житловому будинку: в Тернополі — надзвичайна подія

Сьогодні, 2 липня, о 10:35 у місті Тернопіль на бульварі Д. Вишневецького виникла пожежа у квартирі на 10-му поверсі багатоповерхового житлового будинку. На місці події працюють значні сили ДСНС. Через сильне задимлення у під’їзді рятувальники проводять евакуацію мешканців. Площа пожежі – 60 м.кв.

Наразі до ліквідації пожежі та порятунку людей залучено 7 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу.

Основні зусилля вогнеборців спрямовані на порятунок людей, евакуацію та ліквідацію загоряння. Роботи тривають. Врятовано жінку.

Головне управління ДСНС буде інформувати про подальший перебіг подій. Просимо громадян зберігати спокій та не заважати роботі екстрених служб.

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