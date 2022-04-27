У Тернополі лікують поранених військовослужбовців

Цими днями Тернопіль прийняв більше сотні поранених військовослужбовців, які проходитимуть лікування і реабілітацію в медичних закладах міста та області. Про це повідомляє міська рада.

З метою підтримки поранених та забезпечення їх усім необхідним, тернопільські гуманітарні штаби, що діють при Тернопільській міській раді, передали лікувальному закладу, де перебувають поранені, більше 20-ти ящиків з одягом та іншу необхідну гуманітарну допомогу.

Серед наданої допомоги: кофти, футболки, штани, шкарпетки, білизна, а також солодощі, рушники паперові, гелі для душу, рідке мило тощо.

«Тернопільська міська рада всебічно підтримує наших захисників, надаючи їм необхідне військове спорядження, автомобілі та гуманітарну допомогу. Вчора у наше місто прибули хлопці і дівчата, які постраждали від рук російського окупанта, і обов’язок наш і тернопільських лікарів – зробити все можливе, щоб поранені якомога швидше відновилися та повернулися до нормального життя, – наголосив директор Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення Віталій Хоркавий. – У пацієнтів на даний момент вже є усе необхідне – вода, їжа, одяг, засоби гігієни та інше. Дякую нашим волонтерам за постійну допомогу військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам та постраждалим регіонам України. Кожен своєю працею наближає нашу перемогу!».