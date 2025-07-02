Не вдалося врятувати: під час пожежі на Тернопільщині загинула людина

1 липня о 17:37 у селі Білозірка Лановецької територіальної громади Кременецького району виникла пожежа господарської будівлі. До ліквідації загорання було залучено черговий караул 11-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ланівці.

Під час гасіння вогнеборцям вдалося запобігти поширенню вогню — врятовано одну господарську та одну житлову будівлі.

На жаль, пожежа призвела до трагічних наслідків — загинула людина.

Причини виникнення пожежі та сума завданих збитків наразі встановлюються.

Інформацію оприлюднило Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.