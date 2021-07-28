Брусчатка активно используется при обустройстве приусадебной территории для создания красивых садовых тропинок, площади вокруг дома. Она производится с натурального камня или искусственного материала. Отличительной особенностью является большая толщина, благодаря которой она способа выдерживать значительные механические нагрузки. В зависимости от производителя и характеристик, цена брусчатки может отличаться, но не стоит покупать ее по слишком низкой стоимости – это может говорить о плохом качестве.

Преимущества брусчатки перед асфальтным покрытием

Несколько десятков лет назад владельцы загородных домов активно использовали асфальтовое покрытие для создания дорожек на территории частного владения. Сегодня такое покрытие используется крайне редко, все чаще выбирают брусчатку. Такой выбор имеет значительные преимущества:

прочность, устойчивость к деформации при значительных нагрузках в жаркую погоду;

отсутствие неприятных запахов, вредных испарений;

возможность отремонтировать небольшой участок незаметно, без значительных затрат времени и денег;

эстетичный внешний вид, возможность внедрить оригинальные дизайнерские решения, создавать рисунки, используя разноцветные плитки;

большая скорость укладки;

возможность эксплуатации сразу после укладки;

возможность повторного использования после демонтажа.

Как выбрать брусчатку для частного дома

Выбрать брусчатку для обустройства территории вокруг дома помогут следующие критерии:

размер – может быть толщиной от 40 до 80 мм, выбирать стоит, ориентируясь на нагрузки, которые покрытие будет получать;

вид – бетонная, каменная, клинкерная;

цвет – существуют различные оттенки плитки, самой универсальной является серая;

уровень влагопоглощения – не должен превышать 1 – 5%;

морозостойкость – выбирать стоит в зависимости от температурных режимов конкретного региона.

Очень важно при выборе и покупке брусчатки правильно посчитать нужное количество. Это поможет не тратить деньги на лишние единицы и не докупать, если не хватит. Для правильного расчета необходимо замерить ширину и длину, подсчитать площадь участка. В специальном онлайн калькуляторе выбрать размер плитки, указать площадь, результат умножить на 1,1 (всегда нужен запас, специалисты рекомендуют купить на 10% больше материала). Если самостоятельно рассчитать сложно – можно воспользоваться услугами профессионалов при покупке брусчатки.