На Тернопільщині затримали вінничанина, який 5 років переховувався від слідства

В місті Чорткові Тернопільської області затримали 46-річного вінничанина, який 5 років переховувався від слідства. Про це йдеться на сайті ГУНП області.

Попередньо, зловмисник, увійшовши в довіру до жителя м. Вінниці, під приводом продажу квартири, заволодів коштами потерпілого в сумі 43 тисячі доларів.

Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Наразі триває слідство. Вінничанин знаходитьтся в ізоляторі тимчасового тримання.

За таке правопорушення загрожує до 12 років позбавлення волі.