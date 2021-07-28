Чи платитимуть тернополяни за вузли комерційного обліку?

У Тернополі здійнялася хвиля негативу серед містян через намір КП «Тернопільводоканал» дистанційно знімати показники лічильників.

Відповідні листи з повідомленнями про «намір встановлення вузла комерційного обліку» почали надходити до тернополян.

Станом на сьогодні з 1 700 будинків у Тернополі вузлами комерційного обліку не обладнано 458, переважно — малоквартирних, до 10 споживачів.

Через обурення серед населення у підприємстві вирішили надати пояснення з даного приводу. Зазначають, що встановлення вузлів комерційного обліку відбуватиметься за рахунок Інвестиційної програми.

«Оснащення багатоквартирних житлових будинків вузлами обліку води не є ініціативою ані Тернопільської міської ради, ані КП «Тернопільводоканал». Цього вимагає Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» й передбачає жорсткі санкції до підприємств, які не виконають його до серпня наступного року (згідно з редакцією від 1 травня 2021 року, бо упродовж останніх трьох років його не раз доповнювали й змінювали). Закон, зокрема, спрямований на те, щоб зменшити втрати води, які в Україні, а відповідно — і в Тернополі, величезні», – розповіли у КП «Тернопільводоканал».

Згаданий закон зобов’язує водоканали не менш, як за два місяці повідомляти про намір встановлення вузла комерційного обліку та його вартість власникам будівлі. Порядок інформування затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 444 від 6 червня 2018 року.

«Позаяк закон зобов’язує повідомляти про вартість встановлення ВКО, у повідомленнях її вказано. Вона залежить від діаметру водопроводу, тож може різнитися, але для більшості будинків становить 30 076, 66 грн з ПДВ. Власне, це й викликало сплеск обурення серед споживачів, – повідомили у КП «Тернопільводоканал». – Як зазначено вище, Закон “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” неодноразово доповнювався й змінювався. Якщо в перших його редакціях передбачалося встановлення за рахунок внесків споживачів із розтермінуванням оплати на 5 років, то, згідно з редакцією від 1 травня 2021 року, засоби комерційного обліку води встановлюватимуться коштом Інвестиційної програми, яку для КП «Тернопільводоканал» щороку затверджує НКРЕКП».

Додамо, що в законі не йдеться про те, встановлювати чи не встановлювати ВКО. Споживачі визначаються лише з тим, робитиме це підприємство, чи вони самі. Більше того, якщо власники або співвласники будівлі створюють перешкоди для встановлення ВКО, водоканали можуть вимагати встановлення судами сервітуту (право користування чужим майном) щодо тієї частини будівлі, де доцільно його встановити й обслуговувати (абз.4 п.3 ст. 3 Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”).