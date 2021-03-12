Как выбрать посудомойку для дома
Если вы не из тех, для кого мытье кастрюль – высшая степень медитации, пора задуматься над покупкой посудомоечной машины. А если вы уже и местечко для нее подобрали – мы поможем разобраться, как выбрать посудомойку, чтобы она подходила по функционалу, вписалась в интерьер кухни и не потребляла слишком много ресурсов. И еще несколько важных нюансов.
Посудомоечные машины имеют ряд функциональных особенностей, на которые следует обратить внимание перед покупкой, основные из них:
- тип установки;
- класс энергопотребления;
- габариты;
- комплектация;
- перечень опций.
Виды посудомоечных машин
В зависимости от габаритов, различают:
- Встраиваемые – устанавливаются под столешницу, а панель управления доступна на верхнем ребре закрывающейся дверцы. С внешней стороны устройство обшивается фасадом, как другие элементы кухонной мебели, и вписывается в общий дизайн.
- Свободностоящие могут устанавливаться в любом месте на кухне или в другом помещении.
- Полногабаритные модели имеют до 60 см ширины и могут справиться сразу с 16 комплектами посуды. Подходят для семьи из 4-5 человек.
- Узкие – с шириной не более 50 см, используют в семьях из 2-3 человек. Вмещают 10 комплектов посуды.
- Компактные – для владельцев небольших квартир, где ценится каждый лишний сантиметр пространства. Их вместительность – 8 комплектов посуды, можно размещать даже на рабочих поверхностях или столешницах.
В зависимости от класса потребления воды и электричества:
- А+++. Потребляют минимум ресурсов: на 30% меньше, чем класс С.
- А++. Сверх высокая эффективность.
- А+. Более чем высокие показатели.
- А. Низкое потребление ресурсов.
- В. Средний расход ресурсов.
- С. Низкое энергосбережение.
- D. Высокое потребление ресурсов.
Достоинства и недостатки посудомоечных машин
Обратите внимание на такие нюансы, которые могут повлиять на ваш выбор:
- Дополнительные расходы: на средства для очистки, мытья посуды, таблетки.
- Использование химических компонентов для мытья и очистки.
- Перед закладкой посуды в технику нужно будет удалить остатки пищи вручную.
- Занимают место на кухне.
- Требуют дополнительного обслуживания, чтобы исправно работать.
Если вышеупомянутые факторы не переубедили вас в нужности посудомойки, тогда достоинства от такой техники придутся вам по душе:
- Экономия времени и воды. Устройство потратит в среднем на 40% меньше воды, чем если бы вы мыли тот же объем посуды руками.
- Если по каким-то причинам дома нет горячей воды – машина сама нагреет и помоет тарелки до скрипа.
- Рабочая температура 60-70 градусов очистит от самых сложных жирных загрязнений и удалит микробы.
- Не нужно спорить, кому мыть посуду после ужина.
- Бесшумная работа не помешает сну. Можно запускать посудомойку на ночь.
- Опция сушки: вам останется только расставить посуду по местам.
- Не пересушенные руки и ухоженный маникюр.
Как выбрать посудомоечную машину
Если вы уже сделали выбор, какая техника вам подходит по габаритам и энергопотреблению, представляем перечень опций, которые помогут более комфортно использовать посудомойку:
- Подсветка камеры – особенно для больших машин.
- Опция самоочистки – чтобы не чистить тарелки перед загрузкой вручную.
- Фиксация дверцы – не нужно придерживать ее руками, чтобы загрузить посуду.
- Насадки для пульверизации – разбрызгивают воду по всем уголкам камеры.
- Защита от детей – не позволит вмешаться в работу аппарата без вашего ведома.
Следуя нашим советам вы без проблем подберете подходящее устройство для вашей кухни.
Источник: Journal ROZETKA
Автор: Зоя Письменная