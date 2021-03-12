Как выбрать посудомойку для дома

Если вы не из тех, для кого мытье кастрюль – высшая степень медитации, пора задуматься над покупкой посудомоечной машины. А если вы уже и местечко для нее подобрали – мы поможем разобраться, как выбрать посудомойку, чтобы она подходила по функционалу, вписалась в интерьер кухни и не потребляла слишком много ресурсов. И еще несколько важных нюансов.

Посудомоечные машины имеют ряд функциональных особенностей, на которые следует обратить внимание перед покупкой, основные из них:

тип установки;

класс энергопотребления;

габариты;

комплектация;

перечень опций.

Виды посудомоечных машин

В зависимости от габаритов, различают:

Встраиваемые – устанавливаются под столешницу, а панель управления доступна на верхнем ребре закрывающейся дверцы. С внешней стороны устройство обшивается фасадом, как другие элементы кухонной мебели, и вписывается в общий дизайн. Свободностоящие могут устанавливаться в любом месте на кухне или в другом помещении. Полногабаритные модели имеют до 60 см ширины и могут справиться сразу с 16 комплектами посуды. Подходят для семьи из 4-5 человек. Узкие – с шириной не более 50 см, используют в семьях из 2-3 человек. Вмещают 10 комплектов посуды. Компактные – для владельцев небольших квартир, где ценится каждый лишний сантиметр пространства. Их вместительность – 8 комплектов посуды, можно размещать даже на рабочих поверхностях или столешницах.

В зависимости от класса потребления воды и электричества:

А+++. Потребляют минимум ресурсов: на 30% меньше, чем класс С. А++. Сверх высокая эффективность. А+. Более чем высокие показатели. А. Низкое потребление ресурсов. В. Средний расход ресурсов. С. Низкое энергосбережение. D. Высокое потребление ресурсов.

Достоинства и недостатки посудомоечных машин

Обратите внимание на такие нюансы, которые могут повлиять на ваш выбор:

Дополнительные расходы: на средства для очистки, мытья посуды, таблетки. Использование химических компонентов для мытья и очистки. Перед закладкой посуды в технику нужно будет удалить остатки пищи вручную. Занимают место на кухне. Требуют дополнительного обслуживания, чтобы исправно работать.

Если вышеупомянутые факторы не переубедили вас в нужности посудомойки, тогда достоинства от такой техники придутся вам по душе:

Экономия времени и воды. Устройство потратит в среднем на 40% меньше воды, чем если бы вы мыли тот же объем посуды руками. Если по каким-то причинам дома нет горячей воды – машина сама нагреет и помоет тарелки до скрипа. Рабочая температура 60-70 градусов очистит от самых сложных жирных загрязнений и удалит микробы. Не нужно спорить, кому мыть посуду после ужина. Бесшумная работа не помешает сну. Можно запускать посудомойку на ночь. Опция сушки: вам останется только расставить посуду по местам. Не пересушенные руки и ухоженный маникюр.

Как выбрать посудомоечную машину

Если вы уже сделали выбор, какая техника вам подходит по габаритам и энергопотреблению, представляем перечень опций, которые помогут более комфортно использовать посудомойку:

Подсветка камеры – особенно для больших машин. Опция самоочистки – чтобы не чистить тарелки перед загрузкой вручную. Фиксация дверцы – не нужно придерживать ее руками, чтобы загрузить посуду. Насадки для пульверизации – разбрызгивают воду по всем уголкам камеры. Защита от детей – не позволит вмешаться в работу аппарата без вашего ведома.

Следуя нашим советам вы без проблем подберете подходящее устройство для вашей кухни.

Источник: Journal ROZETKA

Автор: Зоя Письменная