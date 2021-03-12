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Бізнес-Погляд 

Как выбрать посудомойку для дома

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Если вы не из тех, для кого мытье кастрюль – высшая степень медитации, пора задуматься над покупкой посудомоечной машины. А если вы уже и местечко для нее подобрали – мы поможем разобраться, как выбрать посудомойку, чтобы она подходила по функционалу, вписалась в интерьер кухни и не потребляла слишком много ресурсов. И еще несколько важных нюансов.

Посудомоечные машины имеют ряд функциональных особенностей, на которые следует обратить внимание перед покупкой, основные из них:

  • тип установки;
  • класс энергопотребления;
  • габариты;
  • комплектация;
  • перечень опций.

Виды посудомоечных машин

В зависимости от габаритов, различают:

  1. Встраиваемые – устанавливаются под столешницу, а панель управления доступна на верхнем ребре закрывающейся дверцы. С внешней стороны устройство обшивается фасадом, как другие элементы кухонной мебели, и вписывается в общий дизайн.
  2. Свободностоящие могут устанавливаться в любом месте на кухне или в другом помещении.
  3. Полногабаритные модели имеют до 60 см ширины и могут справиться сразу с 16 комплектами посуды. Подходят для семьи из 4-5 человек.
  4. Узкие – с шириной не более 50 см, используют в семьях из 2-3 человек. Вмещают 10 комплектов посуды.
  5. Компактные – для владельцев небольших квартир, где ценится каждый лишний сантиметр пространства. Их вместительность – 8 комплектов посуды, можно размещать даже на рабочих поверхностях или столешницах.

В зависимости от класса потребления воды и электричества:

  1. А+++. Потребляют минимум ресурсов: на 30% меньше, чем класс С.
  2. А++. Сверх высокая эффективность.
  3. А+. Более чем высокие показатели.
  4. А. Низкое потребление ресурсов.
  5. В. Средний расход ресурсов.
  6. С. Низкое энергосбережение.
  7. D. Высокое потребление ресурсов.

Достоинства и недостатки посудомоечных машин

Обратите внимание на такие нюансы, которые могут повлиять на ваш выбор:

  1. Дополнительные расходы: на средства для очистки, мытья посуды, таблетки.
  2. Использование химических компонентов для мытья и очистки.
  3. Перед закладкой посуды в технику нужно будет удалить остатки пищи вручную.
  4. Занимают место на кухне.
  5. Требуют дополнительного обслуживания, чтобы исправно работать.

Если вышеупомянутые факторы не переубедили вас в нужности посудомойки, тогда достоинства от такой техники придутся вам по душе:

  1. Экономия времени и воды. Устройство потратит в среднем на 40% меньше воды, чем если бы вы мыли тот же объем посуды руками.
  2. Если по каким-то причинам дома нет горячей воды – машина сама нагреет и помоет тарелки до скрипа.
  3. Рабочая температура 60-70 градусов очистит от самых сложных жирных загрязнений и удалит микробы.
  4. Не нужно спорить, кому мыть посуду после ужина.
  5. Бесшумная работа не помешает сну. Можно запускать посудомойку на ночь.
  6. Опция сушки: вам останется только расставить посуду по местам.
  7. Не пересушенные руки и ухоженный маникюр.

Как выбрать посудомоечную машину

Если вы уже сделали выбор, какая техника вам подходит по габаритам и энергопотреблению, представляем перечень опций, которые помогут более комфортно использовать посудомойку:

  1. Подсветка камеры – особенно для больших машин.
  2. Опция самоочистки – чтобы не чистить тарелки перед загрузкой вручную.
  3. Фиксация дверцы – не нужно придерживать ее руками, чтобы загрузить посуду.
  4. Насадки для пульверизации – разбрызгивают воду по всем уголкам камеры.
  5. Защита от детей – не позволит вмешаться в работу аппарата без вашего ведома.

Следуя нашим советам вы без проблем подберете подходящее устройство для вашей кухни.

Источник: Journal ROZETKA

Автор: Зоя Письменная

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