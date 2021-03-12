Молочниця: причини, симптоми і небезпека лікування народними засобами

З молочницею хоча б раз в житті стикалась кожна жінка. Ці симптоми ні з чим не сплутаєш: безперервний свербіж, виділення, які нагадують сир, біль при сечовипусканні та ін.

Незважаючи на те, що кандидоз давно успішно лікується, багато жінок не йдуть до лікаря, а звертаються до народних методів лікування, що в кінцевому результаті ведуть до ще більших проблем.

Як виникає молочниця

Молочниця – це ураження слизової оболонки піхви, дріжджеподібним грибком роду Candida. Цей грибок є умовно патогенним: він присутній в нашому організмі, але існує ряд факторів, коли мікроорганізм вступає в конфлікт з мікрофлорою.

Перелічимо найбільш поширені причини розвитку молочниці.

цукровий діабет або ослаблення імунної системи організму;

неправильне, часте спринцювання піхви, яке призводить до вимивання мікрофлори;

недотримання особистої гігієни;

до розмноження грибка може привести неправильне використання гігієнічних засобів;

застосування ряду антибактеріальних, гормональних препаратів;

вагітність як період ослаблення імунітету жінки;

хронічний стрес;

любов до неякісної білизни з синтетики. Цей матеріал створює парниковий ефект, який люблять грибки і бактерії. На щастя, стрінги давно не актуальні. Гінекологи радять вибирати для щоденного використання класичні моделі трусиків з бавовни, шовку та інших натуральних тканин.

Чим небезпечні народні засоби?

Щодо народних методів лікування молочниці – відварів трав і солевих ванночок варто поставитися скептично. Вони не усунуть причину і дадуть лише тимчасове полегшення, яке загрожує ще більшими проблемами. Улюблений содовий розчин для спринцювання призводить до сухості піхви, що може обернутися бактеріальним вагінозом, коли станеться розмноження умовно патогенних мікроорганізмів замість грибків. Крім того, цей розчин сильно сушить шкіру промежини і свербіж від нього незабаром тільки посилиться.

Як лікувати молочницю?

Найкращим рішенням при молочниці – є звернення до лікаря-гінеколога.

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