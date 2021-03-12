Цьогоріч компанія «Бучачагрохлібпром» інвестує в молочну галузь понад 350 мільйонів

На молочних потужностях підприємства «Бучачагрохлібпром» 7 березня пройшла моніторингова місія із партнерами ПРАТ «Тернопільський молочний завод» торгової марки «Молокія».

У рамках зустрічі готувалися до підтвердження сертифікатів якості Євросоюзу молочної продукції ТМ «Молокія».

– Основною вимогою для сертифікації продукції переробника молока Євросоюзом є наявність Європейських сертифікатів якості у постачальника продукції та відповідність його цим високим стандартам. Наше підприємство відповідає таким вимогам. Вже понад три роки як наша молочна продукція одержала Європейські сертифікати якості. Сьогодні виробничі потужності нашого підприємства становлять 117 тонн молока в день. Молочний комплекс в с. Пилява вийшов на норму понад 40 тонн в день. Левову частку закуповують саме наші партнери ТМ «Молокія» – понад 85 відсотків від всієї продукції, – розповів голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз.

Він зазначив, що цьогоріч компанія планує вкласти в розвиток молочної галузі рекордну суму.

– Розробляючи стратегію розвитку ТзОВ «Бучачагрохлібпром», ми передбачили вкласти вже цього року в розвиток молочної галузі понад 350 мільйонів гривень. Це буде вагомий внесок не лише в розвиток нашого бізнесу, але й у відкриття нових робочих місць, надходжень до місцевих бюджетів, розвиток інфраструктури. Оскільки ми дотримуємося політики відкритості та повної легалізації, вимагаємо від своїх партнерів цього ж. Тому працюємо виключно із суб’єктами господарювання, які чесно сплачують усі податки та легально влаштовують працівників. Тим самим заохочуємо надходження коштів у бюджети від супутніх галузей, які будуть залучені під час будівництва, – наголосив Петро Гадз.