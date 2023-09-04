Ламінат – переваги та недоліки. Що обрати зараз?

Вибір підлогового покриття для квартири, приватного будинку чи офісу на фінальній стадії ремонту, чи завжди питання не тільки естетичного характеру, а насамперед більше технічного. Як правильно обрати товщину, на що само звернути увагу, є або немає зв’язку між тривалим використанням і якості захисного шару ламінату (Брендпол https://laminat-parketdoska.com.ua/) і технічних особливостей підоснови?

На всі ці запитання спробуємо знайти відповіді і максимально спростити вибір підлогового покриття для пересічного споживача і при цьому не навантажувати його купою інформації.

Перше питання, яке треба вирішити – це в якому саме приміщенні буде використовуватися даний вид підлогового покриття (вітальня, спальня, кухня або коридор). Як відомо, для кожної окремої ділянки житлового або комерційного приміщення можна виділити різні рівні навантажень по зносостійкості та вологи.

За критерієм зносостійкості та товщиною меламінового захисного шару ламінат можна поділи на три основні категорії:

Середній захист – 32 кл/АС4 (житлові приміщення); Високий захист – 33 кл/АС5 (полукомерційні приміщення, з клієнтопотоком до 10 в день); Максимальний захист – 34кл/АС6 (комерційні приміщення, спортивні та танцювальні заклади).

Саме від цього критерію буде залежати гарантійний термін використання ламінату в житлових та комерційних приміщеннях (в залежності від виробника від 5 до 30 років!).

Якщо більш детально зупинитися на вологостійкості, то ламінати теж можна поділити на такі категорії:

Стандартна вологостійкість – контакт з водою на поверхні до 3 годин (обов’язково з фаскою!); Середня вологостійкість – контакт з водою на поверхні до 12 годин; Висока вологостійкість – контакт з водою на поверхні до 24 годин (виробники таких ламінатів з урахуванням спеціальної технології укладки з використанням додаткових засобів допускають прибирання парою і використання навіть у таких приміщеннях, як ванна кімната).

Серед недоліків ламінату можна відзначити тепло- та шумоізоляцію через те, що даний вид підлогового покриття виробляється методом складного пресування під високим тиском, а, як відомо, чим вище щільність матеріалу, тим він швидше пропускає тепло чи холод і має низький рівень шумоізоляції. Треба зазначити, що цю проблему можна вирішити за допомогою спеціальних підоснов на натуральній або синтетичній сировині (тиха хода, коркова підоснова, спеціальні XPS підоснови з шумопоглинаючим ефектом).

На сам кінець треба зазначити, що вибираючи ламіноване підлогове покриття обов’язково зверніть увагу на екологічні параметри матеріалу, досвід та репутацію виробника.