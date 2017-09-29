«Театр починається з гардеробу, а політична система – з виборів», – А. Гриценко в Тернополі

Якщо скасовувати недоторканність депутатів, то в цей пакет необхідно обов’язково включити й Президента та суддів. У цьому переконаний лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

– Недоторканність треба скасувати для всіх, але найперше – для Президента і суддів, – зазначив під час робочого візиту в Тернопіль Анатолій Гриценко. – Теоретично, незалежно від прізвища, Президент може вчинити злочин? Може. Подивіться на досвід інших країн – Бразилія, Аргентина, Південна Корея: і арештовують, і саджають. Тому недоторканність – тільки в пакеті для всіх. Маю тверде відчуття: якщо ставити питання недоторканності тільки для депутатів, рішення не буде. Якби 2014 року обрали не Порошенка, а Гриценка, я вніс би пропозицію скасування недоторканності для всіх, починаючи з Президента, в пакеті з проектом закону про імпічмент Президента. Бо театр починається з гардеробу, а політична система – з виборів.