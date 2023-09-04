Тернопільщина: до зведеного бюджету за 8 місяців надійшло понад 9,1 млрд грн податкових платежів

Платники податків Тернопільщини продовжують підтримувати економіку України, сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує кошти для Збройних Сил України та соціальних виплат.

Так, упродовж січня-серпня цього року Зведений бюджет України від платників Тернопільщини отримав 9 млрд 144,3млн грн податків та зборів. Вдалося забезпечити приріст порівняно з аналогічним періодом 2022 року, який склавпонад 1,9 млрд гривень або ж 27 відсотків.

До державної скарбниці від наших краян надійшло майже 3,5 млрд гривень, що на 671,7 млн грн більше, ніж за 8місяців минулого року. Серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують податок на додану вартість (1,2 млрд грн), податок з доходів фізичних осіб (1,1 млрд грн) та податок на прибуток (675,5 млн грн).

Доходи місцевих бюджетів упродовж січня-серпня цьогороку склали понад 5,6 млрд гривень. Це на 1,3 млрд або ж на 29 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!