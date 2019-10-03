Обзор популярных казино в Украине

Как определить лучшее онлайн казино в Украине? Для начинающих игроков сделать это довольно сложно, ведь азартное заведение предлагает свои услуги в десятках стран и является ли оно лучшим для Украины – еще предстоит выяснить. Конечно, часть критериев отбора попадает под общие параметры честного и надежного сайта, но есть и другие, которые максимально привлекательны для украинских пользователей.

Как определить лучшее онлайн казино в Украине? Для начинающих игроков сделать это довольно сложно, ведь азартное заведение предлагает свои услуги в десятках стран и является ли оно лучшим для Украины – еще предстоит выяснить. Конечно, часть критериев отбора попадает под общие параметры честного и надежного сайта, но есть и другие, которые максимально привлекательны для украинских пользователей.

Сюда конечно относится лицензия. Выданная Мальтой или Кюрасао, она все равно дает вам гарантию того, что ваши депозиты защищены, розыгрыш проводится честно, а генератор случайных чисел проходит регулярные проверки. Играя в украинское интернет казино на деньги без лицензии, вы наверняка просто отдаете их мошенникам.

Методы оплаты и валюта счета

Топ лучших казино в Украине обязательно имеют в своем арсенале валют гривну. Многим пользователям это крайне необходимо, ведь например, чтобы играть на доллары, нужно либо делать депозит в этой валюте, либо конвертировать их по курсу казино, что крайне невыгодно. И это касается не только пополнения, но и снятия средств.

При ставках на гривны все эти проблемы отходят на второй план. Можно пользоваться уже привычными банковскими картами в родной валюте.

Что касается платежных систем, то самые надежные азартные заведения предлагают широкий список, который подходит и украинским гемблерам. Это обязательно банковские карты, переводы, электронные кошельки, пополнение с помощью мобильного счета, а также мобильный банкинг.

Игры и бонусы

Надежное и популярное казино имеет отличную бонусную программу, куда обязательно входит несколько видов специальных предложений: приветственный и бездепозитный бонус, фриспины и регулярные (релоад) бонусы, а также уникальные подарки на День рождения и другие праздники. Программа лояльности должна быть не только широкой, но еще и иметь приемлемые условия для отыгрыша.

Топ 10 казино Украины имеют минимум тысячу игр в своем лобби. И цифра относится лишь к игровым автоматам. Также должны присутствовать настольные развлечения и в обязательном порядке Live-столы. Это очень важно, так как в стране с 2009 года запрещены наземные игорные дома. Поэтому множество игроков находят выход утолить жажду азарта за столами с живыми дилерами.

Как быстро выбрать казино онлайн из рейтинга лучших

Чтобы вам было проще определиться с выбором, мы составили рейтинг онлайн казино. Для этого мы проверили сотни сайтов и отобрали только те, которые максимально подходят украинским игрокам. Вы можете отобрать азартное заведение по бонусам, играм, платежным системам или лимитам. Также у нас есть рейтинг онлайн казино по выплатам.

Вам не нужно часами изучать сайт, а достаточно просто уделить пару минут прочтению обзора. Туда мы вынесли самую важную информацию, которая часто беспокоит пользователей. Опираясь на наш список онлайн казино*, вы всегда можете быть уверены в его честности и надежности.