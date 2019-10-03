На Тернопільщині молода мама, керуючи автомобілем, травмувала своїх дітей

Прикра подія трапилась 2 жовтня в с. Кальне Козівського району. Близько 15.00 годин, 26-річна місцева жителька, керуючи автомобілем, допустила зіткнення з електроопорою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, двоє її синочків, які перебували в автомобілі, отримали травми та були госпіталізовані: шестирічний хлопчик з діагнозом «Забій голови та лівого стегна» в Козівську району лікарню, а двомісячне немовля з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку» в Тернопільську обласну дитячу лікарню.

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