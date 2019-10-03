Три найпоширеніші причини засмічень в каналізації

Засмічення каналізації – одна з найпоширеніших проблем, що виникає в процесі експлуатації стічних систем. Звичайно ж, старі каналізації, які були встановлені десятки років назад, більш схильні до утворення засмічень, однак Krot-Servis знає, що і в сучасних системах не завжди вдається уникнути цієї проблеми. Існує безліч причин засмічення трубопроводу, починаючи з помилок на етапі проектування, закінчуючи неправильною експлуатацією і недбалим ставленням до систем водовідведення.

Причина №1: Жир в стічних водах

Незважаючи на те, що частка жирових відходів становить всього 5-8% від загальної маси відкладень, саме вони є своєрідною скріплюючою складовою, на якій і осідають інші 90% неорганічних речовин. В основному жир потрапляє в рідкому стані в труби під час миття посуду, при цьому він поступово охолоджується в міру просування по каналізації, і осідає у вигляді твердих жирових «бляшок» на стінках трубопроводу. Уникнути цього можна, якщо встановити спеціальний жировловлювачів під мийку. Та якщо засмічення значне, необхідне професійне прочищення каналізаційних труб https://www.krot-servis.com.ua/uk/prochishhennya-kanalizatsijnih-trub, що позбавить від проблеми надовго.

Причина №2: Потрапляння в каналізацію великого та дрібного «сміття»

Це може бути випадковим інцидентом (наприклад, коли в унітаз випадково потрапляє ганчірка або інший предмет), проте частіше це відбувається через невміння правильно доглядати за системою. Так, деякі не користуються сіточками на зливному отворі, внаслідок чого в труби потрапляють волосся, дрібне сміття, залишки їжі, тощо.

Причина №3: Неправильно спроектована система

Це одна з найсерйозніших і складно розв’язуваних проблем, тому її легше запобігти, ніж потім виправляти. Із досвіду Krot-Servis, основні помилки стосуються зменшення або збільшення ухилів труб (самопливна каналізація), провисання з утворенням зон застою, великої кількісті з’єднань і поворотів (в тому числі, зі зміною перетину труб).

Це лише кілька найбільш поширених причин утворення засмічень, в реальності ж їх набагато більше, при цьому в деяких випадках мають місце відразу кілька взаємопов’язаних або окремих факторів. Саме тому перед усуненням засмічення важливо з’ясувати причину його появи, адже від цього буде залежати не тільки спосіб прочищення, а й подальші профілактичні заходи. Одним з найбільш ефективних методів діагностики вважається телеінспекція (відеодіагностіка), що можуть виконати спеціалісти Krot-Servis.