Огляд на бонуси казино SuperGra

Серед нас чимало любителів азартних ігор. Сьогодні доступна велика кількість ігрових майданчиків, зокрема закордонних. Одне із сучасних і привабливих онлайн казино – SuperGra. Воно приваблює гравців і любителів азарту великою кількістю ігор від провідних розробників, широкою системою лояльності, зручним мобільним додатком. Незважаючи на те, що платформа існує зовсім недавно – з 2022 року, вона вже заробила досить високий рейтинг. Казино має ліцензію, яка дає право організовувати ігрову діяльність, а також розробляє і впроваджує заходи щодо запобігання розвитку ігрової залежності. Це означає, що гравці можуть пройти тест на визначення схильності до розвитку залежності. За його результатами гравці, у яких є схильність до розвитку лудоманії, можуть встановити обмеження за часом гри, а також за сумами ставок.

Одним із найпривабливіших критеріїв, які цікавлять гравців, є бонусна програма. Кожне казино має власну програму лояльності, і SuperGra не виняток. Крім бонусної програми, казино регулярно проводить розіграші. Учасники таких розіграшів можуть отримати цінні призи або поповнення депозиту.

За що гравці можуть отримати бонуси

Бонусна програма досить широка і бонуси з подарунками користувачі можуть отримати не тільки за реєстрацію, а й за поповнення рахунку, верифікацію, підвищення статусу. За кожне поповнення депозиту учаснику нараховується бонус. Усі бонуси зараховуються на спеціальний рахунок і відображаються в особистому кабінеті в розділі “акції”.

На сторінці казино регулярно проводиться велика кількість розіграшів і турнірів. Брати участь у них може кожен гравець. Наразі гравці можуть взяти участь в одному з них, ставши учасником ліберборда.

Особливості та правила розіграшу

Казино проводить розіграш, який триває з 28 серпня по 24 вересня. Призовий фонд істотний, і становить близько 700 000 гривень. Крім отримання грошового призу, гравець отримує шанс заробити велику кількість цінних призів, а також фріспіни.

Щоб взяти участь у розіграші, учаснику необхідно зібрати певну кількість балів. Що більше балів вдасться зібрати, то більший шанс на перемогу. Бали нараховуються за участь у турнірах, а також за кожні 5 000 гривень виграшу. За підсумками зібраних у кожного учасника балів складається таблиця. У ній відзначені місця в рейтингу. Що більше в учасника балів, то вище він піднімається по таблиці. Всього в таблиці 1 000 призових місць. Найцінніші призи чекають на гравців, які посіли перші десять позицій у таблиці:

1 – зарядна станція;

2 – квадрокоптер;

3 – ноутбук;

4 – тепловізор;

5 – армійська рація;

6 – годинник;

7 – Starlink;

8 – бінокль;

9 – прилад нічного бачення;

10 – тактичні навушники.

Для тих, хто не зуміє потрапити в першу десятку, також передбачені призи та подарунки від онлайн казино. Вони отримають фріспіни без необхідності їх відігравати. Фриспіни можна використовувати в Book of Wizard, Book of Sun: Multichance, Bozo Cats, Hot to Burn.

Крім безкоштовних обертань і десяти цінних призів онлайн казино SuperGra розігрує серед гравців 5 wild-призів:

мультитул;

планшет ударостійкий;

смартфон ударостійкий;

захисна маска тактична;

павербанк.

Ці призи розігруються за допомогою генератора випадкових чисел. Їх отримають щасливчики, чий номер визначить щасливий випадок.

Крім цінних призів, які учасники можуть виграти в розіграші, є й інші види заохочень від ігрової платформи.

Бонуси та заохочення казино

Не так давно існуюче казино пропонує гравцям і учасникам дуже привабливу бонусну програму. Казино заохочує гравців такими бонусами та подарунками:

– фріспіни на різні види ігор і слотів;

– кешбек (зарахування на рахунок гравця певної частини від суми ставок, які не виграли). Відсоток кешбеку залежить від суми ставок і виду ігор, на які вони робилися;

– подарунки на день народження і Новий рік, а також з нагоди підвищення ігрового статусу;

– відсоток за депозит (нарахування на рахунок гравця певної суми від суми депозиту).

Усі отримані бонуси зараховуються на рахунок гравця і відображаються в особистому кабінеті. Брати участь у розіграшах і турнірах, отримувати призи та подарунки можуть тільки ті гравці, які зареєструвалися й авторизувалися на сайті онлайн казино. Реєстрація не забере багато часу. Крім того, є функція швидкої реєстрації через соціальні мережі. Усі доступні для реєстрації соціальні мережі позначені іконками поруч із табличкою для реєстрації.