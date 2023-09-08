Сім спортивних та три мистецьких заклади позашкільної освіти діють у Тернополі

Цими днями відбулася робоча нарада міського голови Сергія Надала з керівниками управління розвитку спорту і фізичної культури та управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради. Зокрема, говорили про роботу спортивних та мистецьких закладів позашкільної освіти, а також безоплатне навчання дітей військовослужбовців та дітей Героїв Тернопільської громади.

СПОРТ. На сьогодні у Тернопільській громаді здійснюють діяльність сім дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де представлено 21 вид спорту. Спортивні заклади відвідують понад 4000 дітей, зокрема, це і спортивні групи, й оздоровчі. Станом на 1 вересня уже укомплектовано усі спортивні групи. Загалом 3060 дітей відвідують спортивні секції, ще понад 1000 – оздоровчі групи.

Рішенням виконавчого комітету №932 від 7.09.2022 мають можливість безкоштовно відвідувати групи з видів спорту, що віднесені до переліку платних послуг, пільгові категорії, зокрема:

діти-сироти;

діти з багатодітних сімей;

діти батьків, які є учасниками бойових дій;

діти батьків, які загинули під час участі в АТО/ООС;

діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО/ООС.

Управління постійно проводить цикли заходів з метою популяризації спорту серед молоді на різних локаціях: водні види спорту, шахи, бадмінтон, мультиспорт. Ці заходи відвідали понад 1000 дітей, з них – багато внутрішньо переміщених осіб та дітей Героїв.

КУЛЬТУРА. Додаткову мистецьку освіту учні громади можуть здобувати у трьох закладах: музична школа №1 ім. Василя Барвінського, музична школа №2 ім. Михайла Вербицької та художній школі ім. Михайла Бойчука. У музичних школах щорічно набір складає по 630 осіб у кожну школі та 420 осіб у художню школу.

Цього року у мистецькі заклади набрали 584 дитини, що навчатимуться на пільгових умовах, з них 120 – це діти батьків Героїв і діти захисників, що зараз захищають нашу державу. Вихованці шкіл – учасники численних конкурсів, здобувають численні призові нагороди, виставляють власні твори, а також проводять майстер-класи з малювання.

Родини захисників постійно залучають до культурно-мистецьких заходів у громаді.