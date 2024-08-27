Екс-депутат Тернопільської обласної ради від криміналу вирішив «відмазатися» донатами на ЗСУ

Сьогодні, 27 серпня 2024 року, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі щодо вимагання та отримання неправомірної вигоди колишнім депутатом Тернопільської обласної ради Олегом Щиголем.

За умовами угоди, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та зобов’язався перерахувати на підтримку Збройних Сил України грошові кошти в розмірі 405 тис грн.

Крім того, на виконання інших умов угоди, до її затвердження обвинувачений придбав та передав до 4 механізованого батальйону Окремої Президентської бригади інтерактивну панель SMART Board GX165-V3 у кількості 1 шт. та перерахував кошти на підтримку Збройних Сил України у розмірі 500 тис грн.

Ухваленим вироком колишнього депутата Тернопільської обласної ради, визнано винуватими у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Засудженому призначено покарання у виді штрафу у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 тис грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, на строк 2 роки.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з урахуванням особливостей, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, та обмежень, визначених у ч. 2 ст. 473 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, повідомляє Вищий антикорупційний суд.