Перший раз за ігровим автоматом

Покер – публічна гра. Тому крім звичайних правил гри за столом необхідно дотримуватися норм пристойності. На подив, це вдається далеко не всім. І навіть професійні гравці своєю поведінкою можуть створити погану репутацію. Незважаючи на це, слід поводитися грамотно і правильно, щоб не викликати негативної оцінки від інших гравців. Таким чином, з боку беруть участь в грі людей буде відповідне ставлення і повагу.

Важливі рекомендації стосовно того, як себе вести в процесі гри у покер

Не коментуй чужі роздачі і не влаштовуй шоу на чужих помилках. Перше правило хорошого тону – не коментувати роздачу, в якій тебе не було. Це дуже важливо. З цього правила плавно випливає інше – не висміювати програші інших гравців, бо така поведінка сприймається, як негарна поведінка. Покер – це різновид азартної гри, в якій люди можуть програвати гроші. Програш грошей сам по собі неприємний, а якщо він ще підкріплюється коментарями інших гравців або невиправданими порадами – це неприємно удвічі.

Не критикуй. Простими словами, не критикуйте гру любителів. Дуже важливо дотримуватися і інше дуже важливе правило – не засуджувати і не висміювати прийняті рішення інших гравців, оскільки така поведінка може призвести до не дуже гарних наслідків.

Критика малоприємна, а безкоштовні поради по грі нікому не потрібні. Що гірше, так це у відкриту називати любителя ідіотом. Правда полягає в тому, що вам не повинна подобається гра своїх суперників, щоб грати проти нього в покер. Кожен з вас вніс однаковий бай-ін і має право грати так, як він того хоче. Необхідно до дій суперників ніяк не застосовуватися. Ваше завдання – грати, отримувати задоволення і вигравати, а тому зосередитися саме на цьому.

Не розкидайся фішками. На відміну від сайтів з ігровими автоматами, в реальних ігорних закладах потрібно тримати себе і свої емоції під контролем. Що ще більш важливо, треба дбайливо ставитися до карт і берегти фішки. І якщо в онлайні ніхто не побачить вашої міміки і поведінки, то в наземному казино емоції завжди на виду. Це дасть зрозуміти іншим, що ви людина, яка знає, як себе поводити в процесі гри, а тому не простак.

Показуйте свою руку. У багатьох казино є таке правило, коли останній, кто зробив ставку, відкриває руку першим. Якщо ви знаєте про це, але з якоїсь причини не робите цього, то це точно ніхто не оцінить. І тим більше якщо у вас швидше за все виграшна комбінація – немає взагалі ніяких підстав чекати і затримувати час.

Не розмовляти в той час, я к йде гра. І наостанок слід зазначити, що розмови в процесі гри – дуже поширена проблема. Багато людей дуже люблять спілкуватися за ігровим столом. І це абсолютно нормально. Але коли роздачу обговорюють прямо під час цієї самої роздачі – то це не є добре, так як відволікає і створює умови, при яких можна програти.

Дотримуючись цих простих, але дуже важливих правил, гравець зможе скласти про себе гарне враження. Не тільки як знаючого і вмілого гравця, але і як хорошу і порядну людину