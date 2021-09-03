Купівля вживаного авто: декілька суттєвих порад

Покупка б/у автомобіля — лотерея, у якій перемагає обізнаний або досвідчений. Більшість пропозицій на ринку — оголошення від перекупів, котрі намагаються продати проблемні транспортні засоби за завищеною ціною. Щоб уберегти себе від такої участі, жителі столиці все частіше звертаються у сервіси, які роблять професійний підбір авто у Києві. Якщо ж ви намагаєтесь самотужки підібрати та придбати вживаний автомобіль, тоді прислухайтесь до нижче наведених порад.

Визначтеся з маркою та моделлю машини

Обираючи транспортний засіб на сайті з продажу авто, відкрийте декілька оголошень вибраної моделі та порівняйте їх. Так вам буде легше побачити дефекти, порівнюючи однакові авто.

Визначте прийнятну ціну

На майданчиках з продажу можна часто зустріти машини однієї марки, з досить різними цінниками. Залежати це може від таких факторів: • комплектації; • року випуску; • пробігу; • технічного стану; Буває, що автомобіль продають за нижчою ціною через термінову потребу в грошах, або навпаки — бажанню чим скоріше “скинути” проблемний автомобіль. Будьте уважні, та не соромтесь розпитати продавця чому ціна саме така (висока/низька). Після ознайомлення з десятком-другим оголошень, зможете приблизно визначити середню ціну на потрібну модель.

Дві голови краще, ніж одна

На огляд транспортного засобу краще захопити з собою товариша, котрий має досвід з експлуатацією автомобіля. Вдвох виявити проблемні місця буде значно легше. Те саме й стосується подальшої перевірки на СТО, обирайте для цього сервіс, якому довіряєте ви чи ваш друг.

Технології в поміч

Для чіткого розуміння, в якому стані знаходиться кузов авто, достатньо озброїтись приладом для вимірювання товщини лакофарбового покриття — товщиноміром. Його вартість в середньому 35 доларів. Прилад вимірює товщину в мкм, для кожного виробника є особистий стандарт товщини, то ж ознайомтесь з цією інформацією перед оглядом. Використовуючи товщиномір, ретельно проскануйте усі елементи кузова.

Без зайвого шуму

Прислухайтесь до звуку роботи мотору, справний агрегат видає рівномірне звучання, не стукає та не скрипить. Візуально під капотом мотор має бути чистим, без слідів масла та дефектів. Дим з каталізатора не має бути густим та темним, за інших обставин — мотор бере багато масла та працює некоректно. Прогрійте мотор перед поїздкою, та зробіть тест-драйв по районі з насиченим трафіком, для розуміння як авто поводиться в потоці.

Фінальна діагностика

Якщо транспортний засіб не проблемний, вирушайте з продавцем на фінальний огляд до СТО. Не засмучуйтесь, якщо фахівці нарахують кругленьку суму за заміну розхідників ходової чи підвіски — цю суму можна вторгувати у продавця та зробити заміну на якісні запчастини.

Експерт з автопідбору йде на допомогу

Для людей, котрі бажають мінімізувати витрачений час та зусилля на пошук та огляд автомобіля, в нагоді стануть послуги підбору авто. Професійно навчені люди, котрі роками оглядають автомобілі та консультують клієнтів, здатні швидко зробити підбір авто з пробігом під ключ. Достатньо залишити заявку на сайті, проконсультуватись з менеджером та підписати договір. Далі експерти підберуть та самостійно перевірять ТЗ й допоможуть зі швидким переоформленням машини. Якщо у вас мало досвіду у виборі та купівлі авто, тоді краще довіритись фахівцям https://carhunt.com.ua/avtopidbir/ .