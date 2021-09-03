Тепер отримати щеплення вакциною Pfizer можна у ТЦ «ЕПІЦЕНТР» в Тернополі

Центр масової вакцинації, який функціонував на базі спорткомплексу ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського (вулиця Коцюбинського, 3) припинив роботу через початок навчального року.

Натомість отримати щеплення вакциною Pfizer-BioNTech можна у ТЦ «ЕПІЦЕНТР», що на вулиці Поліська, 7

«Центр вакцинації працює з 1-го вересня офіційно, 31-го серпня у нас був тестовий формат роботи. У перший день зробили щеплення для 36 -ти осіб, зараз працюють мобільні бригади, які роблять щеплення вакциною Pfizer-BioNTech. Ми розглядаємо на майбутнє можливість наявності в «Епіцентрі» також інших вакцин. У даному центрі вакцинації можна робити щеплення кожного дня більш як 300 людям», — каже директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Графік роботи центру вакцинації: із 9-ї до 16-ї години щодня. Надалі планують продовжити роботу центру вакцинації до 19-ї години.

Нагадаємо, що в області працює 15 центрів та 56 пунктів вакцинації населення.