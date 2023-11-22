Персоналізована книга — оригінальний подарунок дитині чи дорослому

Персоналізовані книги набувають усе більшої популярності. Унікальну книгу вибирають як подарунок на день народження, День Святого Миколая, Різдво, Новий рік чи інші свята. Іменна книга може бути вдалим презентом як для дитини, так і для дорослого. Дізнайтеся більше про те, що таке персоналізована книга та де її можна надрукувати.

Що таке персоналізована книга?

Персоналізована книга — це унікальне видання, що виготовляється для конкретної людини. Така книга може містити реальні фото й імена реальних людей, зазвичай тих, кому ця книга призначена. Якщо хочеться здивувати близьку людину, іменна книга може в цьому допомогти.

Якими можуть бути персоналізовані книги для дітей і дорослих:

іменна книга для дитини — це може бути казка про малюка з таким самим ім’ям і схожою зовнішністю або історія про маму/тата та дитину та їхні пригоди тощо;

дитяча психологічна книга — психологічна казка з головним героєм, створеним на основі реальної дитини, щоб пропрацювати якісь страхи, невпевненість, погані вчинки або поліпшити адаптацію до дитсадка чи школи тощо;

історія мого роду — книга, в якій надруковане родове дерево, фотографії рідних, історія сім’ї, цікаві факти про членів родини;

меми — збірка смішних картинок і написів до них, яка точно сподобається людині з почуттям гумору;

записник для рецептів — такий блокнот може мати індивідуальний підпис на обкладинці й точно сподобається людині, яка любить готувати;

історія компанії — для ділової людини можна створити книгу, в якій викладено шлях компанії з фотографіями та описом етапів її розвитку тощо.

Це лише кілька прикладів персоналізованих книг. Вони можуть бути на будь-яку тему та з будь-яким змістом.

Персоналізовану книгу можна замовити у м’якій або твердій палітурці, тоненьку або об’ємну, з кольоровим або чорно-білим блоком. Лише замовник вирішує, який остаточний вигляд матиме іменна книга на подарунок.

Де і як замовити друк персоналізованої книги?

Замовити друк іменної книги з унікальним наповненням можна в поліграфічній компанії Printto, що має 15-річний досвід роботи на ринку. Компанія пропонує друк на якісному папері з використанням сучасного обладнання, що гарантує високу якість кінцевого продукту.

Вартість друку персоналізованої книги відносно невисока. На ціну впливають вибір матеріалу, наклад та інші параметри. Надрукувати можна як один екземпляр, так і велику кількість видань. Щоб зменшити кінцеву вартість книги, можна вибрати м’яку обкладинку. У такому разі буде меншою не лише ціна, а й термін друку, оскільки тверда палітурка потребує більше часу на виготовлення.

Замовити друк персоналізованої книги можна просто на сайті printto.ua. Для цього потрібно підготувати макет книги, завантажити його на сайт у форматі PDF, вибрати потрібні параметри (вид і щільність паперу, тип обкладинки тощо). Після цього слід вказати контактні дані для доставки готової книги та оплатити замовлення. Виготовлення іменної книги займає близько 4 днів (у разі вибору м’якої палітурки) або +7 днів (у разі замовлення твердої палітурки).

Виробництво та офіс компанії Printto розташовані в Києві, але зробити замовлення на друк книги можна з будь-якого населеного пункту України. Готові екземпляри надсилають клієнтам кількома надійними поштовими службами на вибір.