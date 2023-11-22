Iгор Чайковський розробив езпiлотну платформу RAS1 для евакуацiї поранених

Iгор Чайковський iз Тернополя розробив електричну безпiлотну платформу RAS1, чимось схожу на естонську THeMIS, яка призначена для евакуацiї поранених, доставки боєприпасiв на поле бою, а також може використовуватися для встановлення зброї — вогнеметiв або кулеметiв. Про це повiдомляє “24 Канал”.

Гусенична машина RAS1 оснащена електродвигуном i батареєю на 65000 мА/год, автономнiсть становить понад чотири години. Причому мотор настiльки тяговитий, що дає змогу за необхiдностi взяти на буксир важку технiку: БРДМ (7 т), БТР-80 (13,5 т) або автомобiль КрАЗ-255 (11,9 т). Завдяки гусеницям автономна платформа може проїхати бездорiжжям i їй не страшна погана погода (снiг, сльота).

Евакуацiя поранених бiйцiв здiйснюється як у виглядi навантаження на ношi зверху, так i способом волочiння за транспортом за допомогою карабiнiв. Платформу можуть використовувати не тiльки вiйськовi, а й рятувальники для евакуацiї постраждалих у стихiйних лихах або в разi виникнення техногенних катастроф.

Так само платформа може доставляти необхiднi медикаменти або боєприпаси прямо на поле бою. У майбутньому на неї можна встановити модульний кулемет 14,5 мм i навiть вогнемет.

Сам робот RAS1 вважається українською розробкою, але в нiй все ж використовуються закордоннi комплектуючi. Наразi iнженер iз командою ентузiастiв проводить активне тестування безпiлотної платформи та, отримуючи вiдгуки вiд вiйськових, модифiкує її, покращуючи характеристики.

У майбутньому пiдприємець хоче налагодити масове виробництво цiєї моделi й для цього вже почав облаштовувати виробниче примiщення на 400 квадратних метрiв. До зими планується зiбрати приблизно 20 подiбних машин, а згодом кiлькiсть збiрки до 50 штук на мiсяць.